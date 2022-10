Rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie? “Putin nie ma już nic do powiedzenia”

Najwyżsi rangą dowódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji, generałowie Mark Miley i Walerij Gierasimow, odbyli pierwszą rozmowę od maja - podał w poniedziałek Reuters, powołując się na anonimowe źródło w amerykańskiej administracji. Nie poinformowano, czego dotyczyła rozmowa. Kanały komunikacyjne między USA i Rosją mają pozostać otwarte.

Były dowódca wojsk lądowych generał Waldemar Skrzypczak w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że dialog amerykańsko-rosyjski z punktu widzenia Ukrainy jest “absolutnie nieuzasadniony”. - Nie można uwiarygadniać tego, co robią Rosjanie. Jeżeli szef sztabów połączonych rozmawia z szefem sztabu generalnego Rosji, który jest sprawcą nieszczęścia w Ukrainie, to jest to moim zdaniem co najmniej nie na miejscu. Dyplomacja nie polega na tym, by uwiarygadniać morderców, a tutaj jest to faktem - stwierdził Skrzypczak.

Skrzypczak: USA i Chiny powinny rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie

W niedzielę szef rosyjskiego resortu obrony Siergiej Szojgu zadzwonił do szefa Pentagonu, a także ministrów obrony Francji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Szojgu stwierdził, że Ukraina zamierza użyć tzw. brudnej bomby i oskarżyć Rosję o zastosowanie broni masowego rażenia. Według gen. Skrzypczaka “odpowiedzią na próby podjęcia dialogu z Zachodem powinno być odcięcie Rosjan od kanałów informacyjnych”. - Nie wolno z nimi uprawiać dialogu, bo czas na dialog był - stwierdził były dowódca wojsk lądowych.

Zdaniem Skrzypczaka Rosjanie szukają dróg do osiągnięcia pokoju na swoich warunkach. - Na pewno na to pozwolić nie można. Jakikolwiek dialog z Moskwą z udziałem Amerykanów godzi w interesy Ukrainy - zaznaczył rozmówca Wirtualnej Polski.

Gen. Skrzypczak uważa, że dialog prowadzący do zakończenia wojny powinien być prowadzony przez Pekin i Waszyngton. - Putin nie ma tu już nic do powiedzenia - podkreślił były dowódca wojsk lądowych. Dopytywany o dotychczasową bierność Chin, odparł, że Pekin jest rozczarowany Rosją. - Chiny nie sądziły, że Rosja jest tak słaba i dokona agresji, która będzie dla Rosji kompromitująca. Rosja okazała się sojusznikiem słabym i niestabilnym. Chińczycy nie widzą możliwości liczenia na Rosję, gdyby doszło do konfliktu na Pacyfiku z Amerykanami - uważa gen. Skrzypczak.

Rozmówca WP.pl dodał, że Chińczyków dotyka światowy kryzys ekonomiczny, co może skłonić ich do dialogu z Amerykanami. - Te dwa państwa zdecydują o dalszych losach tej wojny. Gdyby doszło do zawieszenia broni, rozstrzygnięto by to na warunkach, które przekaże Kijów - zaznaczył gen. Skrzypczak.

