Zaprzysiężenie Joe Bidena na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się - z obawy przed ewentualnymi atakami i koronawirusem - bez tłumów. Uroczystość ochraniać będą za to tysiące żołnierzy.

Joe Biden zostanie w środę oficjalnie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Uroczystość zaprzysiężenia jego oraz wiceprezydent Kamali Harris planowana jest dokładnie na godz. 12 czasu waszyngtońskiego (czyli o godz. 18 czasu polskiego).

Tym razem - z powodu epidemii oraz zagrożenia atakami - inauguracji nie będą przyglądać się jak zazwyczaj tłumy na wielkich błoniach przed Kapitolem. Za to ochraniać uroczystość będzie około 26 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej rozmieszczonych na ulicach Waszyngtonu.

Joe Biden zostanie prezydentem USA. Zaprzysiężenie w Waszyngtonie

Z obawy przed zamieszkami władze proszą Amerykanów, by nie przychodzili na ceremonię i zamiast tego oglądali wszystko w domu w telewizji lub za pośrednictwem internetu. Centrum Waszyngtonu, które już jest labiryntem barierek bezpieczeństwa, będzie odcięte, a ulice, mosty i metro zamknięte. Z uwagi na ostatnie wydarzenia na Kapitolu, do stolicy USA ściągnięto m.in. dodatkowych żołnierzy Gwardii Narodowej.

To znacznie utrudni możliwość zorganizowania protestu w okolicach Kongresu. Na taki muszą też wydać zgodę władze Waszyngtonu. - Każdy ma prawo do pierwszej poprawki (zakazującej ograniczanie wolności słowa - PAP) i tak będzie również w trakcie inauguracji, ale służby będą zdecydowanie interweniować, gdy dojdzie do zakłócenia porządku czy niepokojów - poinformowało PAP źródło w amerykańskiej Secret Service.

Zamiast tradycyjnych tłumów, przed Kapitolem, na National Mallm ustawiono prawie 200 tysięcy flag. Symbolizują one tych, którzy z powodu pandemii nie mogą przybyć na inaugurację Bidena. Podświetla je 56 filarów, odzwierciedlających liczbę stanów i terytoriów USA.

W inauguracyjnej mowie drugi w historii katolik obejmujący najwyższy urząd w USA ma skupić się na swoim programie walki z epidemią Covid-19 i wzywać do narodowej jedności. Na prośbę prezydenta elekta modlitwę w trakcie uroczystości odmówi jezuita, ojciec profesor Leo O’Donovan, przyjaciel Jana Karskiego.

Po złożeniu przysięgi para Biden-Harris obserwować będzie paradę wojskową przed wschodnim skrzydłem Kongresu. Później uda się na cmentarz w Arlington pod Waszyngtonem, gdzie w towarzystwie byłych prezydentów - Billa Clintona, George'a W. Busha oraz Baracka Obamy - złoży wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Stąd skieruje się do Białego Domu.

Opuszczający urząd Donald Trump zdecydował się złamać tradycję i nie weźmie udziału w ceremonii zaprzysiężenia swego następcy ani nie powita go w Białym Domu. W środę rano Trump ma odlecieć na Florydę. Na uroczystościach będzie natomiast jego zastępca, Mike Pence.

Dzień zaprzysiężenia Bidena i Harris uwieńczy wirtualny koncert z gwiazdami amerykańskiej sceny muzycznej. Wystąpią m.in. Lady Gaga, Jennifer Lopez, Bruce Springsteen i zespół Foo Fighters. Występy nagrane zostaną wcześniej w najbardziej znanych miejscach USA; koncert transmitowany będzie w telewizji.

