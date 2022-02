Bart Gorman był zastępcą Johna Sullivana, szefa amerykańskiej misji dyplomatycznej w Rosji. Ambasada USA zapowiedziała odpowiedź na ruch strony rosyjskiej.

– Akcja Rosji przeciwko naszemu dyplomacie była niesprowokowana, uważamy to za krok w kierunku eskalacji stosunków oraz rozważamy naszą odpowiedź – powiedział rzecznik amerykańskiej ambasady. – Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby nasze kraje dysponowały niezbędnym personelem dyplomatycznym w celu ułatwienia komunikacji między naszymi rządami – dodał.

Zastępca ambasadora USA Bart Gorman wyrzucony z Rosji

Przedstawiciel Departamentu Stanu poinformował w czwartek, że Rosja przekazała ambasadorowi USA odpowiedź na amerykańskie kontrpropozycje złożone w reakcji na żądania Moskwy tzw. "gwarancji bezpieczeństwa". Stany Zjednoczone odrzuciły główne postulaty Rosji dotyczące wykluczenia przyjmowania nowych członków NATO oraz wycofania wojsk i uzbrojenia z państw Sojuszu przyjętych po 1997 r. Waszyngton zaproponował jednak m.in. rozmowy dotyczące ograniczenia rozmieszczenia rakiet i większej transparentności dotyczącej rozmieszczenia wojsk.

Do potwierdzenia przekazania rosyjskiej odpowiedzi doszło tuż po tym, jak ambasador USA przy ONZ przekazała, że dowody wskazują na to, że rosyjskie wojska podjęły kroki w kierunku nadchodzącej inwazji przeciwko Ukrainie. "Być może jest to najniebezpieczniejszy moment dla pokoju i bezpieczeństwa od czasu zakończenia zimnej wojny" - stwierdził przedstawiciel Departamentu Stanu.

RadioZET.pl/RIA Nowosti/AFP/PAP - Oskar Górzyński/oprac. AK