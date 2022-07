Zawieszenie broni w Ukrainie? Współpracownik Zełenskiego podał warunek

Kijów rozpatruje możliwość zawieszenia broni wyłącznie, jeśli będzie to krok do wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy – oświadczył szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Wojna w Ukrainie trwa już od ponad czterech miesięcy. Mimo intensywnych walk, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, co jakiś czas pojawiają się doniesienia o możliwym zawieszeniu broni.

Zawieszenie broni w Ukrainie? Szef biura Zełenskiego podał warunek

Na temat tego, czy to możliwe, wypowiedział się - cytowany przez agencję Interfax-Ukraina - szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

- Jeśli przerwanie ognia to pierwszy krok do zakończenia wojny i wycofania wojsk rosyjskich, to możemy to rozważyć. A przerwanie ognia jako krok do zamrożenia konfliktu nas nie interesuje - powiedział Jermak w czasie briefingu prasowego.

- To nie jest ukraiński plan. Nas interesuje zwycięstwo w tej wojnie. I ono obowiązkowo nastąpi - podkreślił urzędnik i najbliższy współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

RadioZET.pl/PAP