- Rosyjskie wojsko nie może znaleźć drogi do domu, ale ukraińskie pomaga im w drodze do sądu bożego - powiedział w opublikowanym w poniedziałek tuż po północy wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy potwierdził też, że Rosjanie zbombardowali dzień wcześniej szkołę artystyczną w Mariupolu, w której ukryło się ok. 400 osób.