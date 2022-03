Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Już 13. dobę Ukraińcy dzielnie bronią się przed naporem rosyjskich wojsk, które atakują i ostrzeliwują miasta naszych wschodnich sąsiadów. W tych trudnych dniach przesłanie do obywateli Ukrainy regularnie kieruje w swoich wystąpieniach prezydent Wołodymyr Zełeński.

Zełeński: Zostaję w Kijowie. Tyle, ile potrzeba, by wygrać tę wojnę

- Jest noc, nocny Kijów, poniedziałkowy wieczór [...], a w kraju wojna [...] To dwunasty dzień takiej walki. Jestem w Kijowie, moi ludzie są ze mną. [...] Wszyscy walczymy, wszyscy są na swoich miejscach - powiedział prezydent, zapewniając, że "siła walki, dyplomacji i ducha Ukrainy przyniesie jej zwycięstwo".

- Nasi ludzie czasem nie mają broni, ale mają męstwo. Wszyscy oni to bohaterowie - ocenił Zełenski. Zwracając się do rodaków powiedział: - Wy nie ustępujecie i my nie ustępujemy. Na Ukrainie pojawił się taki duch narodowy, jakiego wcześniej nie widzieliśmy. [...] Nie boimy się czołgów, nie boimy się broni - oświadczył prezydent.

Nienawiść (jaką Rosjanie przynieśli) nie jest nasza, nie będzie po niej śladu. [...] Jesteśmy narodem pokojowym, nie chcemy wojny. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, bo armia ukraińska utrzymuje swoje pozycje, to są bohaterowie Wołodymyr Zełeński

- W Makarowie w obwodzie kijowskim ostrzelano dzisiaj piekarnię, starą piekarnię [...], kim trzeba być, by robić coś takiego - dodał Zełenski. W ostrzale budynku nieaktywnej już piekarni zginęło co najmniej 13 cywilów.

- Rosjanie zaminowali nawet drogę, która była przygotowana do przewożenia żywności do Mariupola. I otworzyli ze względów propagandowych małe przejście dla niewielu ludzi - oświadczył prezydent. Powiedział też, że zamiast korytarzy humanitarnych na Ukrainie "odezwały się rosyjskie czołgi".

Podkreślił: "jestem tu, nigdzie się nie wybieram i pozostanę tutaj, w Kijowie. Tyle, ile potrzeba, by wygrać tę wojnę". Poinformował też, że podpisał rozporządzenie o przyznaniu odznaczeń pięciu szczególnie bohaterskim żołnierzom.

