Zełenski apeluje do Amerykanów: Zerwijcie stosunki z Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał burmistrzów amerykańskich miast do zerwania stosunków z Rosją. Poinformował, że wojska rosyjskie wystrzeliły na ukraińskie miasta i miejscowości prawie 2,5 tys. pocisków rakietowych.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył w wystąpieniu skierowanym do amerykańskich burmistrzów, że do tej pory kilkadziesiąt miast w USA są miastami partnerskimi z miastami w Rosji. To np. Chicago i Moskwa czy Jacksonville i Murmańsk.

Ocenił, że te relacje nie dają niczego USA, zaś strona rosyjska może dzięki nim mówić, że nawet po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie nie jest izolowana. Zełenski poinformował, że siły rosyjskie wykorzystały dotychczas przeciwko Ukrainie, w większości uderzając w miasta, prawie 2,5 tys. różnych pocisków rakietowych.

Zełenski zaapelował do burmistrzów amerykańskich miast o zerwanie stosunków z Rosją

Jedne z najbardziej śmiercionośnych rakiet są produkowane w Jekaterynburgu - mieście partnerskim San Jose. Zaś jedna z brygad, która dopuściła się zbrodni w Buczy, pochodziła z rosyjskiego Kraju Chabarowskiego. Jego główne miasto - Chabarowsk - jest miastem partnerskim Portland.

Zełenski podsumował, że łącznie pod rosyjską okupacją znalazło się 3620 ukraińskich miejscowości. - W każdej z nich są zniszczenia. W wielu z nich nie ma już warunków do cywilizowanego życia - podkreślił prezydent.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: