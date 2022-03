Zełenski dziękuje Polsce. "To mężny krok. Z takimi partnerami zwyciężymy"

Prezydent Ukrainy podziękował premierom Polski, Czech i Słowenii oraz wicepremierowi Polski Jarosławowi Kaczyńskiemu za przybycie do Kijowa w czasie wojny z Rosją. "To mężny krok. Z takimi partnerami zwyciężymy" – powiedział.

Wołodymyr Zełenski wziął we wtorek udział w wieczornym spotkaniu z przywódcami Polski, Czech i Słowenii, którzy przybyli do ostrzeliwanego Kijowa.

Zełenski dziękował za wizytę w Kijowie i wsparcie dla Ukrainy. - Jestem przekonany, że z takimi przyjaciółmi, z takimi krajami, sąsiadami, partnerami rzeczywiście damy radę i zwyciężymy - podkreślił ukraiński przywódca. W spotkaniu wziął też udział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Zełenski po spotkaniu z premierami Polski, Czech i Słowenii. "Mężny krok"

- To jest zdecydowane stanowisko w tym czasie, kiedy nawet wielu ambasadorów opuściło Ukrainę z powodu wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na ogromną skalę na naszą ziemię i ci ludzie, liderzy swoich wspaniałych, niezależnych krajów nie boją się. Bardziej boją się o nasz los i są tutaj, żeby nas wesprzeć i to jest bardzo mocny, mężny, przyjazny krok - powiedział Zełenski.

Zełenski zapewnił, że Ukraina absolutnie ufa tym krajom i jej liderom. - Dlatego mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, o naszej przyszłości w Unii Europejskiej albo mówimy też o polityce sankcyjnej. Wiemy, że to wszystko, co omawiamy, rzeczywiście osiągnie swój cel i będzie to miało cel pozytywny dla naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej przyszłości - zaznaczył Zełenski.

RadioZET.pl/PAP - Marta Rawicz, Edyta Roś