A to dopiero pierwszy etap. Przygotowujemy się do zwiększenia podaży. Dzięki ukraińskiej energii elektrycznej można zrezygnować ze znacznej części rosyjskiego gazu, zużywanego przez Europejczyków. Oznacza to, że dla nas nie jest to tylko kwestia dochodów z eksportu, to kwestia bezpieczeństwa dla całej Europy