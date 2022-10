Zełenski odpowiada na zarzuty Kremla o "brudnej bombie". "Świat musi zareagować"

Siergiej Szojgu w niedzielę rozmawiał z ministrami obrony Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Turcji. Rosyjski szef MON oświadczył, że Ukraina rzekomo może przygotować prowokację z użyciem "brudnej bomby". Ten temat współpracownik Putina chciał poruszyć w rozmowie z zachodnimi politykami.

Na te insynuacje zareagował prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu wideo. - Jeśli ktoś może użyć broni jądrowej w naszej części Europy, to tylko jeden podmiot - ten, który kazał towarzyszowi Szojgu gdzieś zadzwonić - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Zełenski o rzekomej "brudnej bombie"

-Tam, gdzie przychodzi Rosja, pozostawia za sobą masowe groby, katownie, zniszczone miasta, zaminowane ziemie, zniszczoną infrastrukturę i klęski żywiołowe. Tak więc, gdy dziś rosyjski minister urządza maraton telefoniczny i dzwoni do zagranicznych ministrów, opowiadając o tzw. brudnej bombie jądrowej, to wszyscy dobrze rozumieją, kto w tej wojnie jest źródłem wszystkich brudów, jakie tylko można sobie wyobrazić - powiedział Zełenski.

- To Rosja szantażuje katastrofą promieniotwórczą w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. To trajektoria rosyjskich rakiet przebiega nad ukraińskimi obiektami atomowymi. (...) To Rosja stosuje amunicję fosforową, miny przeciwpiechotne i cały wachlarz uzbrojenia przeciwko infrastrukturze cywilnej - powiedział Zełenski.

Dodał: - Jeśli Rosja dzwoni i mówi, jakoby Ukraina coś przygotowuje, to oznacza to jedno: że sama Rosja już to przygotowała. Uważam, że świat powinien teraz zareagować maksymalnie ostro.

Ukraina rozbraja najnowszą manipulacje Kremla

Oskarżenia pod adresem Ukrainy o zamiar użycia "brudnej bomby" to kolejny "fake" i kłamstwo ze strony Rosji, podobne do poprzednich fałszywych oskarżeń - oświadczył w niedzielę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Co słyszeliśmy wcześniej od Rosji? Oskarżenia o nazizm, o prace nad bronią jądrową, o szkolenie gołębi bojowych. To wszystko absolutna bzdura" - napisał Podolak na Twitterze. "Co słyszymy teraz? +Brudna bomba+, +wysadzenie tamy+. To też są kłamstwa" - dodał.

"Nie ma żadnej «brudnej bomby». Są tylko brudne próby usprawiedliwiania ludobójstwa (przez Rosję - red.) poprzez nowy «fake»" - oświadczył doradca prezydenta. Ze swej strony szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że "Rosjanie często oskarżają innych o to, co sami planują" i również zarzucił Moskwie szerzenie fałszywych informacji.

"Kłamstwo Rosji o rzekomych ukraińskich planach użycia «brudnej bomby» jest równie absurdalne, co niebezpieczne" - napisał Kułeba na Twitterze. Podkreślił, że Ukraina "nie ma żadnych «brudnych bomb» i nie planuje ich posiadać". Celem brudnej bomby jest rozsianie materiału radioaktywnego po trafieniu w cel, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu.

