Wołodymyr Zełenski przemówił w środę w Kongresie USA. Prezydent Ukrainy łączył się z Kapitolem drogą online.

- Mam zaszczyt mówić do was w imieniu narodu ukraińskiego, kochającego wolność, stawiającego czoło agresji rosyjskiej od 8 lat - rozpoczął Zełenski.

Wołodymyr Zełenski w Kongresie USA. Pokazał dramatyczne nagrania z wojny

- Waży się los naszego kraju, czy będziemy w stanie zachować demokrację. Rosja roztoczyła brutalną ofensywę przeciwko naszym wartościom, przeciwko prawu do życia tak jak chcemy - mówił prezydent Ukrainy.

- Przyjaciele Amerykanie, potrzebujemy zrozumienia. Przypomnijcie sobie atak (Japonii w 1941 roku) na Pearl Harbour, tragiczny dzień 11 września 2001 roku, gdy niewinni ludzie zostali zaatakowani z powietrza. Nie byliście w stanie temu zapobiec. Nasz kraj doświadcza tego samego od trzech tygodni, w każdy dzień, w każdą noc - mówił Zełenski.

Mówił, że Rosja zamieniła ukraińskie niebo w źródło śmierci tysięcy ludzi. - To jest terror niewidziany w Europie od 80 lat. Prosimy o reakcje, czy to zbyt dużo, by zamknąć niebo nad Ukrainą? Jeśli to jest za dużo, to wiecie jakich systemów obrony potrzebujemy - przemawiał Zełenski.

"Powojenne instytucje nie działają. Potrzebujemy nowego sojuszu"

Zasugerował, by USA użyły wszelkich sankcji wobec Rosji – od członków Dumy (parlamentu Rosji) po każdego urzędnika. - Musimy robić jeszcze więcej, by powstrzymać agresję Putina. Potrzebujemy nowych sojuszy, obecne powojenne instytucje, jak widzicie, nie działają. Potrzebujemy nowego sojuszu - mówił prezydent Ukrainy.

Ukraiński prezydent podkreślił, że wspierając Ukrainę, USA wspierają nie tylko ten kraj, ale również Europę i świat oraz "historyczną sprawiedliwość". Zwrócił się przy tym do prezydenta USA Joe Bidena. - Jest pan przywódcą narodu. Chciałbym, by był pan przywódcą świata. A bycie przywódcą świata znaczy bycie przywódcą pokoju - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Zełenski zaprezentował przed kongresmenami USA nagranie pokazujące cierpienie i koszmar Ukraińców w czasie trzech tygodni wojny z Rosją. Nagranie prezydenta Ukrainy rozpoczyna się w 18 minucie poniższego filmu.

