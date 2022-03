Zełenski przedstawił Rosji nową propozycję. Wskazał na "terytoria kompromisowe"

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla rosyjskich mediów powiedział, jak wyobraża sobie drogę do osiągnięcia porozumienia z Rosją. - Ustalenia powinny być u nas z prezydentem Putinem. Gwaranci niczego nie będą podpisywać, jeśli w naszym kraju są wojska. Tak więc uważam, że wojnę można zakończyć szybko, a opóźnia to tylko Putin i jego otoczenie - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił o tym w kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z udziałem innych państw. - Powinniśmy porozumiewać się z prezydentem Federacji Rosyjskiej, a żeby się porozumieć, musi on wyjść z miejsca, gdzie się znajduje i przyjść do mnie na spotkanie w jakimkolwiek miejscu na świecie - dodał. Zastrzegł przy tym, że nie bierze pod uwagę spotkania na Białorusi, w Rosji i Ukrainie, bo "są to trzy skonfliktowane dzisiaj strony".

Zełenski do Rosjan: Wycofajcie się na "terytoria kompromisowe"

Zełenski powiedział w wywiadzie dla rosyjskich mediów, że całkowite wycofanie Rosjan z terytorium Ukrainy jest niemożliwe. - To mogłoby doprowadzić do wybuchu III wojny światowej - stwierdził.

Prezydent Ukrainy oznajmił, że celem strony ukraińskiej jest "maksymalne zmniejszenie liczby ofiar i skrócenie czasu trwania tej wojny". Wojska rosyjskie powinny wycofać się na "terytoria kompromisowe" - dodał. - Cofnijcie się tam, od czego wszystko się zaczęło i tam spróbujemy rozwiązać kwestię Donbasu - powiedział Zełenski.

