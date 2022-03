Wołodymyr Zełenski zaapelował w Bundestagu do Niemców, by "wspierali każdego Ukraińca i zatrzymali tę wojnę". - Trudno jest nam bez pomocy świata przetrwać to wszystko, bronić Ukrainy i Europy - postarajcie się zrobić więcej – mówił.

Wołodymyr Zełenski wystąpił w czwartek w niemieckim Bundestagu (izba niższa parlamentu). Przywódca Ukrainy po raz kolejny apelował w parlamencie innego państwa o szerszą pomoc w dobie wojny z Rosją.

- Zburzcie ten mur, wspierajcie każdego Ukraińca, zatrzymajcie tę wojnę – mówił Zełenski. - Trudno jest nam bez pomocy świata przetrwać to wszystko, bronić Ukrainy i Europy - postarajcie się zrobić więcej. Nasi żołnierze bronią europejskich wartości bez waszego wsparcia – podkreślał.

Zełenski w Bundestagu. "Postarajcie się zrobić więcej"

Zełenski nawiązał do słynnego zaopatrywania Berlina Zachodniego drogą lotniczą w czasie tzw. zimnej wojny (1945-1989) z ZSRR. - Mieliście szczęście, że była to pomoc. Dziś Ukraińcy giną wskutek nalotów – podkreślał. Nawiązał do zbrodni Rosji, popełnionej po rozpoczęciu inwazji w miejscu zagłady w czasie II WŚ w Babim Jarze. - Mówię w imieniu Ukraińców, którzy przeżyli II wojnę światową. Po 80 latach dzieje się znów to samo – mówił.

Prezydent Ukrainy powiedział, że błędem Niemców było zaangażowanie w gazociąg Nord Stream, który stał się narzędziem polityki Kremla. Zaapelował do niemieckich parlamentarzystów o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP