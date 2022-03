Zełenski w mocnym apelu do Niemców: "Nie sponsorujcie machiny wojennej Rosji"

Wołodymyr Zełenski po raz kolejny w stanowczy sposób zwrócił się do władz w Niemczech. Kilka dni temu, w przemówieniu przed tamtejszym Bundestagiem (odpowiednik Sejmu, przyp.) apelował o większą pomoc na rzecz walczącej z Rosją Ukrainy.

- Zburzcie ten mur, wspierajcie każdego Ukraińca, zatrzymajcie tę wojnę – mówił Zełenski. - Trudno jest nam bez pomocy świata przetrwać to wszystko, bronić Ukrainy i Europy - postarajcie się zrobić więcej. Nasi żołnierze bronią europejskich wartości bez waszego wsparcia – podkreślał.

Zełenski do Niemców: Nie sponsorujcie machiny wojennej Rosji

W kolejnym wezwaniu do Niemców Zełenski podkreślił, że mimo wyraźnej antyrosyjskiej deklaracji kanclerza Olafa Scholza, Niemcy nie odcięły się w relacjach gospodarczych od Rosji.

- Nie bądźcie sponsorami rosyjskiej machiny wojennej. Ani jednego euro dla okupantów! Zamknijcie dla nich wasze porty, nie dostarczajcie towarów, zrezygnujcie z ich surowców, naciskajcie, żeby Rosja wycofała się z Ukrainy – wzywał Zełenski. Nagranie wideo z jego apelem do Niemców zostało opublikowane na kontach prezydenta na Telegramie i Facebooku.

- Niemcy, wy macie siłę! Europa ma siłę większą, niż jakiekolwiek rakiety i czołgi. Bez handlu z wami, bez waszych banków Rosja nie będzie miała środków na tę wojnę – oznajmił Zełenski. Prezydent Ukrainy odtworzył w czasie swojego wystąpienia dźwięk syreny alarmowej, mówiąc, że jest to odgłos, z którym Ukraińcy żyją od 26 dni. - Walczymy przeciwko artylerii rakietowej, samolotom i śmigłowcom, na których Rosjanie już piszą "na Berlin", bo chcą pójść dalej niż na Ukrainę, chcą przyjść do was – ostrzegał ukraiński prezydent.

Zełenski powiedział, że wierzy, iż pokój jest możliwy. - Każdy człowiek w Niemczech, każdy człowiek w Europie musi działać, by Kijów znowu można było nazywać nowym Berlinem, żeby było bezpiecznie, żebyśmy słyszeli śmiech, a dzieci bawiły się nie w schronach i żebyśmy wszyscy zapomnieli o syrenie alarmu przeciwlotniczego – dodał Zełenski. Wspomniał, że to od Niemiec zależy też przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, 1 marca, już w czasie wojny, Ukraina złożyła wniosek o dołączenie do wspólnoty. Po pozytywnym przejściu procedury akcesji Ukraina będzie mogła dołączyć do UE poprzez zgodę mieszkańców w referendum.

- Rosja chce złamać nasze wartości. […] My jesteśmy częścią Europy i widzicie nasze pragnienie na polu walki, by być z Europą. Wy też możecie wybrać – poprzez swoje stanowisko, presję na polityków, żeby Ukraina w końcu stała się częścią UE – oświadczył prezydent Zełenski.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/PAP - Justyna Prus