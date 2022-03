Wołodymyr Zełenski w poniedziałek opublikował nagranie wideo z prezydenckiego biura w Kijowie, zapewniając, że nie boi się ataku Rosjan. Przekreślił w ten sposób podsycane przez agresora pogłoski o jego ucieczce z kraju.

W kolejnym wywiadzie dla ABC News po raz kolejny wezwał prezydenta Rosji do negocjacji pokojowych. Ostrzegł państwa Europy Zachodniej, że wojna może nie zatrzymać się na Ukrainie.

Zełenski wzywa Putina do negocjacji. "Możemy znaleźć kompromis"

Wołodymyr Zełenski mówi, że zostanie w Kijowie tak długo, jak trzeba będzie wygrać to, co nazwał "wojną patriotyczną". Podkreślił, że Stany Zjednoczone i NATO powinny ustanowić strefę zakazu lotów nad jego krajem, aby powstrzymać rosyjskie rakiety przed uderzeniem w cele cywilne, takie jak akademik i klinika pediatryczna.

Zełenski dodał, że "jest gotów" rozmawiać o Krymie, samozwańczych Republikach Ludowych w Doniecku i Ługańsku, a przy tym szukać kompromisu. - Myślę, że co do żądań dotyczących czasowo okupowanych terytoriów i nieuznawanych republik, których nie uznaje nikt poza Rosją... Możemy dyskutować i znaleźć kompromis co do przyszłości tych terytoriów - powiedział. Przypomnijmy, Kreml domaga się uznania Krymu za rosyjski oraz niepodległości obu samozwańczych republik.

- To jest kolejne ultimatum, a my nie jesteśmy gotowi na ultimatum. Trzeba, żeby Putin zaczął rozmawiać, nawiązał dialog, zamiast żyć w informacyjnej bańce. Myślę, że właśnie tam jest - i nie zna prawdziwej sytuacji - mówił Zełenski.

