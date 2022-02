Zełenski zwrócił się do Putina z propozycją. "By powstrzymać śmierć ludzi"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmowy, by powstrzymać śmierć ludzi – podała agencja Interfax-Zapad.

– Europa ma dość siły, by powtrzymać agresję na Ukrainę – oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do zwykłych ludzi o protesty i domaganie się pokoju.

– To nie jest po prostu wtargnięcie Rosji na Ukrainę, to początek wojny przeciw Europie. Przeciwko jedności Europy. Przeciwko elementarnym prawom człowieka w Europie. Przeciwko wszystkim prawom współistnienia na kontynencie – powiedział Zełenski.

Wołodymyr Zełenski wezwał Władimira Putina do rozmów

Prezydent Zełenski w swoim wystąpieniu zwrócił się też do swego rosyjskiego odpowiednika Władimira Putina. Zaproponował mu rozmowy, by powstrzymać śmierć ludzi.

Również przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping wezwał Putina do negocjacji z Ukrainą. Przywódcy odbyli na ten temat rozmowę telefoniczną. Państwowe media w Chinach podały, że Putin miał zapewnić o gotowości do rozpoczęcia negocjacji "na wysokim szczeblu". Rosyjski prezydent miał też powtórzyć swoje pretensje do USA i NATO, że długo ignorowały obawy Rosji dotyczące bezpieczeństwa, wielokrotnie wycofywały się ze swoich zobowiązań i kontynuowały rozmieszczanie wojsk na wschodzie.

