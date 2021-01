Zamieszki w Waszyngtonie. Zwolennicy Donalda Trumpa, który nie uznaje wyborczej elekcji Joe Bidena, wtargnęli do budynku Kapitolu. Kongres USA przerwał obrady w związku z zamieszkami, w trakcie obrad miał zatwierdzić elekcję Bidena.

Kongres USA przerwał obrady w związku z zamieszkami, które wszczęli zwolennicy Donalda Trumpa. Podobnie jak urzędujący wciąż prezydent nie uznają oni wygranej Bidena.

Sam Trump zarzeka się, że nie podda się i nie ustąpi. Wezwał nawet wiceprezydenta Mike’a Pence’a, by w Kongresie nie uznał wyników wyborów, czyli zdobytych głosów elektorskich. Pence odniósł się do sprawy krótko, wskazując, że nie ma takich kompetencji. Po odmowie Trump napisał na Twitterze, że Pence "nie miał odwagi zrobić tego, co należało zrobić, aby chronić nasz kraj i naszą konstytucję".

Kongres USA przerwał obrady. Zamieszki pod Kapitolem, nacierają zwolennicy Trumpa

Tymczasem Kongres przerwał prace. Policja chroniąca budynek nie powstrzymała kilkutysięcznego tłumu zwolenników Trumpa, którzy wdarli się do budynku. Został on czasowo odcięty świata. Nagrania spod Kapitolu przekazał na Twitterze korespondent Radia ZET z USA Daniel Baciąga. Na wiecu wyborczym sprzed kilku godzin Trump oskarżył też "radykalną lewicę" o kradzież wyborów. Zapewnił swój elektorat, że "nigdy się nie poddamy".

Wieczorem czasu polskiego pojawiła się informacja o pierwszej postrzelonej osobie. - Trwa reanimacja - przekazał reporter Radia ZET, powołując się na dziennikarkę Fox News.

Telewizja CNN podała, że policja użyła gazu łzawiącego i poprosiła o wsparcie. - W związku z wewnętrznym zagrożeniem bezpieczeństwa w budynku należy schronić się w najbliższym biurze i zachować ciszę - wybrzmiał komunikat wewnątrz Kongresu - podała stacja. Siły policyjne Kapitolu poprosiły o wsparcie inne jednostki porządkowe, w tym służby federalne.

Protestujący zwolennicy ustępującego prezydenta, którzy licznie zebrali się przed Kapitolem, przerwali metalowe ogrodzenia ustawione przed budynkiem i starli się z policją - podała z kolei agencja Associated Press.

Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser od godziny 18 czasu miejscowego w środę (od północy w Polsce) ogłosiła godzinę policyjną w mieście. Zaangażowała w ochronę Kapitolu Gwardię Narodową. Mimo to, tłum wokół budynku gęstnieje.

RadioZET.pl/PAP/Daniel Baciąga