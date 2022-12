Biały Dom ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Potwierdzono dostawę Patriot

Pakiet obejmuje wsparcie w wysokości 1 mld dolarów na rzecz zapewnienia Ukrainie "rozszerzonej obrony powietrznej i zdolności do przeprowadzania precyzyjnych ataków" oraz dodatkowo 850 mln dolarów w ramach "pomocy w sferze bezpieczeństwa" - poinformowała agencja Reutersa.

Prezydent USA Joe Biden spotka się w środę wieczorem w Białym Domu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który opuścił Ukrainę po raz pierwszy od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na jego kraj.

Systemy Patriot dla Ukrainy. Zełenski w Waszyngtonie

Jak poinformował w środę portal Politico, Waszyngton ogłosi podczas wizyty kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa o wartości blisko 2 mld dolarów.

Znajdą się w nim systemy obrony powietrznej Patriot, a także m.in. zestawy JDAM (Joint Direct Attack Munition), dzięki którym możliwe jest przekonwertowanie niekierowanych bomb lotniczych w naprowadzane satelitarnie pociski. Nowy pakiet ma obejmować również amunicję artyleryjską.

- Jesteśmy w nowej fazie wojny i jest to dobry czas, by omówić dalsze kroki, a także to, co prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał sprawiedliwym pokojem - powiedział w środę rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby w wywiadzie dla CNN. Dodał przy tym, iż Rosja nie jest obecnie zainteresowana pokojem.

- Prezydent (Joe Biden - red.) naprawdę uważa, że kiedy zbliżamy się do zimy i wchodzimy w nową fazę tej agresywnej wojny Putina, to jest dobry czas, by obaj przywódcy usiedli twarzą w twarz i porozmawiali nie tylko o tym, co Stany Zjednoczone robią teraz i będą nadal robić w przyszłości, ale też jak ostatecznie będziemy pracować ku temu, co prezydent Zełenski nazwał sprawiedliwym pokojem - oświadczył Kirby.

RadioZET.pl/PAP/AFP