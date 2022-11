Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się w poniedziałek do zakazu wjazdu do Polski dla szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Miał on wziąć udział w Radzie Ministerialnej OBWE, która planowana jest w dniach 1-2 grudnia w Łodzi. - Nie spowoduje to dyskomfortu dla Ławrowa, to raczej wielki ból głowy dla OBWE - powiedział Pieskow.