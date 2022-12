Donald Trump coraz bliżej zarzutów. "Ogromna liczba dowodów"

Donald Trump może usłyszeć zarzuty w związku z zamieszkami na Kapitolu, do których nawoływał 6 stycznia 2021 roku swoich zagorzałych zwolenników. Trump do samego końca podważał wynik wyborów prezydenckich z 2020 roku i zwycięstwo Joe Bidena.

Choć Trump dwa razy wychodził obronną ręką z procedury impeachmentu (bronili go w Senacie republikańscy senatorowie, wnioski nie uzyskały wymaganej większości), to wciąż grożą mu prokuratorskie zarzuty.

Trump usłyszy zarzuty? "Ogromna liczba dowodów"

Podczas ostatniego publicznego posiedzenia komisja śledcza ds. zamieszek z 6 stycznia zarekomendowała resortowi sprawiedliwości, by postawił Donaldowi Trumpowi cztery zarzuty: podżegania lub pomocy w insurekcji, obstrukcji oficjalnych procedur Kongresu, zmowy w celu dokonania oszustwa oraz zmowy w celu poświadczenia nieprawdy.

To pierwszy przypadek, kiedy komisja Kongresu domaga się postawienia zarzutów wobec byłego prezydenta USA. - Mamy pewność, że praca tej komisji pomoże opracować mapę drogową ku sprawiedliwości oraz że agencje i instytucje odpowiedzialne za zapewnienie sprawiedliwości użyją tych informacji w swojej pracy - powiedział szef komisji, Demokrata Benny Thompson.

Zawiadomienie formalnie nie obliguje prokuratury do postawienia zarzutów. Federalne śledztwo w sprawie wydarzeń wokół 6 stycznia toczy się od miesięcy, jednak nie zdecydowano dotąd o postawieniu zarzutów.

Jak napisano w podsumowaniu końcowego raportu, w trakcie 18 miesięcy komisja zgromadziła "ogromną" liczbę dowodów, by uznać, że prezydent Trump mając świadomość nieprawdziwości swoich twierdzeń o fałszerstwach wyborczych, prowadził wysiłki mające na celu odwrócenie wyników wyborów, wywierając nacisk na władze stanowe i federalne, w tym wiceprezydenta Mike’a Pence’a, organizując próbę wybrania alternatywnych elektorów w Kolegium Elektorów, a także odmawiał przez długie godziny podjęcia działań, by powstrzymać tłum na Kapitolu.

- Każde z tych działań Donalda Trumpa zostało podjęte, by wspomóc wieloczęściową zmowę, by obalić legalne rezultaty wyborów 2020 r. - napisali członkowie komisji. - Żaden człowiek, który zachował się w ten sposób, w tym czasie, nie może służyć na jakimkolwiek stanowisku władzy w naszym kraju [...] Komisja dostrzega, że nasza praca dopiero się rozpoczęła i jest to tylko pierwszy krok w kierunku zmierzenia się ze staraniami prezydenta Trumpa, by nielegalnie pozostać na swoim stanowisku - powiedziała w poniedziałek wiceprzewodnicząca komisji, Republikanka Liz Cheney.

fot. PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Najwyższy rangą dowódca Stanów Zjednoczonych gen. Mark Milley stwierdził, że decyzję o wezwaniu żołnierzy Gwardii Narodowej podjął wiceprezydent Mike Pence. Mimo że Pence uznał, że działania Trumpa - który publicznie naciskał go, by unieważnił wyniki wyborów i podżegał swoich sympatyków przeciwko niemu - naraziły go na niebezpieczeństwo, w poniedziałek 19 grudnia wypowiedział się przeciwko zarzutom dla byłego prezydenta.

RadioZET.pl/PAP