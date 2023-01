Eksperci są zgodni. Rosja państwem upadłym do końca 2023 roku

Publikacja Atlantic Council nakreśla różne scenariusze, które mogą zostać zrealizowane do 2033 roku. 46 proc. analityków odpowiedziało, że do końca tego roku Rosja stanie się państwem upadłym lub rozpadnie się. Zdaniem jednej piątej (21 proc.) stanie się to dopiero w ciągu dziesięciu lat. Powodem jest katastrofalna dla Rosji inwazja na Ukrainę, recesja spowodowany sankcjami zachodnimi oraz walka o przywództwo.

"Co jeszcze bardziej uderzające, 40 procent respondentów spodziewa się wewnętrznego rozpadu Rosji do 2033 r. z powodu rewolucji, wojny domowej, dezintegracji politycznej lub z innego powodu" - napisano w raporcie. Dodatkowo większość badanych powątpiewa w bezpośrednią wojnę między Rosją a krajami NATO w ciągu najbliższej dekady.

Wojna w Ukrainie. Eksperci wieszczą rozpad Rosji

Zdecydowana większość (58 proc. pytanych) uważa, że ciągu 10 lat nie zostanie użyta broń jądrowa. Jednak zdaniem ekspertów do klubu państw atomowych dołączy w tym czasie Iran. Uważa tak aż 68 proc. badanych.

Ze stwierdzeniem, że do 2033 r. Chiny podejmą zbrojną próbę przejęcia kontroli nad Tajwanem, zdecydowanie zgodziło się 12,1 proc. ankietowanych. Raczej tak odpowiedziało 58,4 proc.

Ponadto większość ekspertów prognozuje, że ochłodzenie stosunków amerykańsko-chińskich może nie być tak dramatyczne, jak nam się obecnie wydaje; światowa współpraca w zakresie globalnego ocieplenia zacieśni się, a demokracje staną w obliczu trudnej dekady zagrożeń systemowych (jak prawicowe i populistyczne ruchy).

RadioZET.pl/Atlantic Council