"Jestem gotowy spotkać się z Putinem". Joe Biden stawia warunek

- Jestem gotowy spotkać się z Władimirem Putinem, jeśli zdecyduje, że chce zakończyć wojnę na Ukrainie - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

- Nie mam żadnych bezpośrednich planów, by skontaktować się z panem Putinem. (...) Ale jestem gotowy, by rozmawiać z nim, jeśli faktycznie jest zainteresowany, (jeśli) zdecydował, że chce szukać sposobu na zakończenie tej wojny. (Jednak) on tego jeszcze nie zrobił - powiedział Biden.

Biden: jestem gotów, aby spotkać się z Putinem

Zaznaczył, że spotkałby się z rosyjskim prezydentem po konsultacjach z "przyjaciółmi z NATO". - Tymczasem absolutnie priorytetowe jest, by wspierać naród ukraiński - dodał.

- Prezydent Macron i ja zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować współpracę, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej działania i złagodzić globalny wpływ wojny Putina na resztę świata. Dużo o tym rozmawialiśmy na naszym spotkaniu dwustronnym - tłumaczył na konferencji prezydent USA.

- Będziemy kontynuować silne wsparcie dla mieszkańców Ukrainy, którzy będą bronić swojego domu i swoich rodzin oraz suwerenności i integralności terytorialnej przed niewiarygodnie brutalną agresją rosyjską – mówił Biden. - Wiedziałem, że taka jest Rosja, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak brutalna - dodał.

RadioZET.pl/ PAP/ Reuters