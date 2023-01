Kreml planuje scenariusz "38. równoleżnika". "Możemy mieć do czynienia z eskalacją"

Wojna w Ukrainie, po ponad 10 miesiącach od pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, może wejść w kolejną fazę. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow, w rozmowie z państwowym telewizyjnym maratonem, ostrzegł przed kremlowską ofensywą w lutym.

Przy okazji alarmował o potencjalnym porozumieniu, jakie Ukrainie i Zachodowi będzie chciał przedstawić Władimir Putin. - Proponuje się nam teraz scenariusz koreański. Niesławny „38. równoleżnik” (rozdzielający Koreę Południową i Północną - red.). (...) Rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami Korei. Uważają, że pójście na ustępstwa było błędem i zgadzają się, że wtedy było to konieczne. Teraz mają problemy - mówił.

Wojna w Ukrainie. Kreml szykuje scenariusz koreański

Według Daniłowa "jest wiele sygnałów, z których możemy wywnioskować, że wchodzimy w pewną fazę aktywacji konfliktu". - Teraz jest silna wola (Kremla - red.) wciągnięcia Białorusi do otwartej konfrontacji. Rosyjskie tajne służby przeprowadzają w tym celu pewne prowokacje. Wszystko to daje podstawy do twierdzenia, że możemy mieć do czynienia z taką eskalacją - wyjaśnił.

Częściowe powodzenie rosyjskich wojsk pod Sołedarem nie przesądza o tym, że najeźdźcom uda się otoczyć Bachmut; siły agresora wciąż są dalekie od realizacji tego celu – ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Analizując informacje ukraińskiego ministra obrony na temat pozostających w dyspozycji Rosji zasobów pocisków rakietowych, ISW ocenił, że "siły rosyjskie w dalszym ciągu wyczerpują swój arsenał, jednak w najbliższym czasie będą w stanie poważnie zagrozić ukraińskiej infrastrukturze krytycznej i cywilom".

RadioZET.pl/Ukraińska Prawda/PAP