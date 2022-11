Ławrow reaguje na plan Zełenskiego. Tak skomentował warunki zakończenia wojny

Siergiej Ławrow powiedział we wtorek, przemawiając na szczycie G20 w Indonezji, że Rosja nie może zaakceptować ukraińskich warunków wznowienia rozmów z Moskwą.

Ławrow reaguje na słowa Zełenskiego na szczycie G20

- Wszystkie problemy są po stronie ukraińskiej, która kategorycznie odmawia negocjacji i stawia warunki, które są oczywiście nierealistyczne – powiedział dziennikarzom minister spraw zagranicznych Rosji.

- Chcemy zobaczyć konkretne dowody na to, że Zachód jest poważnie zainteresowany zdyscyplinowaniem Zełenskiego i wytłumaczeniem mu, że to nie może trwać, że nie leży to w interesie narodu ukraińskiego - dodał Ławrow.

Mychajło Podoliak, doradca prezydenta Zełenskiego, odpowiedział na uwagi Ławrowa, zrzucając winę za kontynuację wojny na rosyjskiego ministra. Pisał o „publicznej manipulacji i niechęci do zaprzestania mordowania”.

Wcześniej na szczycie G20 wirtualne przemówienie wygłosił ukraiński przywódca. Powiedział, że "nie warto proponować Ukrainie kompromisów dotyczących sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości". Wołodymyr Zełenski przedstawił plan "ukraińskiej formuły pokoju". Opowiedział się m.in. za realizacją Karty Narodów Zjednoczonych i przywróceniem integralności terytorialnej Ukrainy oraz światowego porządku.

- Jeśli Rosja chce zakończenia wojny, niech udowodni to działaniami – oświadczył. Zaznaczył, że jego kraj nie pozwoli na to, by "Moskwa przeczekała, wzmocniła siły i później rozpoczęła nową serię terroru i globalnej destabilizacji".

RadioZET.pl/AFP