Nie żyje słynna panda Tuan Tuan. Była symbolem poprawy relacji Chin z Tajwanem

Panda Tuan Tuan zmarła 19 listopada. Zwierzę od dłuższego czasu chorowało. Już w sierpniu lekarze zauważyli niepokojące objawy. Panda miała drgawki i zaburzoną równowagę.

Do zoo w Tajpej wysłano nawet chińskich lekarzy. Badania potwierdziły, że zwierzę ma uszkodzenie mózgu spowodowane przez guza. Leczenie nie przyniosło żadnej poprawy. W listopadzie drgawki były intensywniejsze, a Tuan Tuan coraz słabszy.

Nie żyje panda Tuan Tuan

- Nasz zespół medyczny potwierdził, że serce przestało bić o godzinie 13:48 lokalnego czasu - przekazało zoo w Tajpej.

Tomografia komputerowa, zrobiona tuż przed śmiercią, wykazała, że Tuan Tuan ma nieodwracalne zmiany w mózgu. Panda nie została nawet wybudzona ze śpiączki. Do Tajwanu zwierzę trafiło w 2008 roku. Było podarunkiem od chińskich władz, jako symbol poprawy stosunków między państwami.

