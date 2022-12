"Oczywiście, że uderzy". Erdogan grozi atakiem rakietowym

Recep Erdogan odgrażał się Grecji po tym, jak Ateny zdecydowały o zakupie uzbrojenia z USA. Prezydent Turcji mówił w niedzielę o tym, że Ankara rusza z samodzielną produkcją rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Będą one w stanie dosięgnąć stolicy Grecji.

Turecki prezydent, odwiedzający w niedzielę leżącą na północy kraju prowincję Samsun, powiedział na spotkaniu, że jeśli "próbuje się kupić coś (na uzbrojenie) stąd i stamtąd, z Ameryki na wyspy, to taki kraj jak Turcja nie będzie biernym obserwatorem".

Erdogan grozi atakiem rakietowym. "Oczywiście, że uderzy"

- Teraz zaczęliśmy budować nasze rakiety. Oczywiście, ta produkcja przeraża Greków. Kiedy mówisz "Tajfun" (wspomniany pocisk balistyczny produkcji tureckiej, przyp.), Grek jest przerażony. Oni mówią, że on uderzy w Ateny. Oczywiście, że uderzy - powiedział Erdogan. Jego wypowiedź zacytowała turecka agencja Anatolia. Armia turecka w październiku przetestowała nad Morzem Czarnym wyprodukowany w kraju pocisk krótkiego zasięgu typu Tajfun. Jest on w stanie uderzyć w cel znajdujący się w odległości 561 kilometrów w ciągu niecałych ośmiu minut.

Grecki portal informacyjny "Ekathmerini" zaznacza, że kilka dni temu turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu zagroził Grecji inwazją, jeśli ta nie zdemilitaryzuje swoich wysp na Morzu Egejskim. Cavusoglu powiedział, że Turcja "nagle przybędzie w ciągu nocy", przypominając tą wypowiedzią wcześniejsze pogróżki prezydenta Erdogana.

"Ekathmerini" pisze, że greccy politycy zwykle zbywają tego rodzaju groźby tureckiego prezydenta. Oceniają, że mają one na celu przypodobanie się krajowej publiczności. Jednak w obliczu przyszłorocznych wyborów, gdy trudna sytuacja gospodarcza w Turcji stawia pod znakiem zapytania reelekcję Erdogana, Ateny obawiają się, że może on w akcie desperacji nawet wywołać incydent. Z uwagi, że również w Grecji będą w 2023 roku wybory (nawet podwójne), Erdogan może zaplanować incydent tak, by zbiegł się z okresem najmniejszej stabilności w greckiej polityce.

Turcja i Grecja od lat nie zgadzają się w sprawie terytoriów morskich, praw do surowców, zasięgu przestrzeni powietrznej i statusu niektórych wysp na Morzu Egejskim. Ankara zarzuca Atenom, że usiłują pozbawić ją zysków z eksploatacji złóż naftowych i gazowych pod wodami terytorialnymi Grecji i Cypru, gdzie - zdaniem Turcji - granice nie powinny uwzględniać greckich wysp, a jedynie stały ląd.

RadioZET.pl/PAP/Ekathimerini.com