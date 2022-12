Ostra reakcja Kremla po decyzji polskiego Sejmu. "Antyrosyjska histeria"

Sejm przyjął w środę 14 grudnia uchwałę, w której uznał Rosję za państwo "sponsorujące terroryzm", w związku z brutalnymi działaniami w wojnie w Ukrainie. Rządzący z PiS dołączyli do uchwały poprawkę z inicjatywy Antoniego Macierewicza, która obarcza Rosję również odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską z kwietnia 2010 roku.

Na taką "wrzutkę" już wcześniej nie wyrażali zgody posłowie opozycji. W głosowaniu nie wzięło udziału aż 226 posłów. Uchwałę poparło 231 posłów.

Sejm zdecydował ws. Rosji. Ostra reakcja Kremla

Na taki krok izby niższej polskiego parlamentu zareagował w czwartek Kreml. Do sprawy odniósł się m.in. rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow.

- Co do decyzji Sejmu, to trwa antyrosyjska histeria – stwierdził Pieskow na konferencji. - Jeśli chodzi o katastrofę, to polskie władze po prostu nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy, nie chcą uznać realiów tego tragicznego wypadku – dodał rzecznik Kremla, cytowany przez agencję TASS.

"Polski parlament po raz kolejny próbuje nas o coś oskarżyć i nazywa nas «sponsorem terroryzmu». Posunięcie to jest częścią zleconej politycznie kampanii informacyjnej i nie ma nic wspólnego z sytuacją w walce z międzynarodowym terroryzmem" – przekazała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

Już 23 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Europarlament wezwał w niej Unię Europejską i jej państwa członkowskie do opracowania unijnych ram prawnych dotyczących uznawania państw za sponsorów terroryzmu i państwa stosujące środki terroryzmu.

