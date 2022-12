Prawda o relacjach Rosja - Chiny. „Putin wiele stracił”

Wojna w Ukrainie może okazać się punktem zwrotnym w liczących sobie kilkaset lat relacjach rosyjsko-chińskich. Jak wyjaśnia prof. Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, stosunki Kremla z Zhongnanhai (siedziba Komunistycznej Partii Chin) są skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Zdaniem autora książki „Niedźwiedź w objęciach smoka” determinują je trzy główne czynniki.

- Pierwszy z nich to plecy, czyli przeświadczenie o oparciu się wzajemnie plecami. Chiny są dla Rosji spokojem od wschodu, a Rosja dla Chin spokojem od północy. Przez dobre wzajemne relacje mogą się skupiać na sprawach, które są dla nich ważniejsze – komentuje ekspert.

Plecy, antyamerykanizm i handel

Dodaje: - W przypadku Rosji jest to integracja obszaru postsowieckiego, czego skutki widzimy w Ukrainie. Natomiast w przypadku Chin to oczywiście próba zdominowania Azji i w przyszłości zdobycia kontroli nad Morzem Południowochińskim i Tajwanem.

Kolejny czynnik to antyamerykanizm. - Obecny postzimnowojenny porządek międzynarodowy nie podoba się obu i chcą go zmienić, ale każdy inaczej. Rosja preferuje brawurowe zagrania i testowanie granic tego systemu zbrojnie - przed Ukrainą była przecież Syria czy Gruzja. Rosja jest bardziej agresywna i woli działania militarne. Z kolei Chiny podkopują porządek międzynarodowy w sposób bardziej miękki i gospodarczy – komentuje.

Prof. Lubina zwraca również uwagę na czynnik ekonomiczny. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Rosja sprzedawała Chinom przede wszystkim uzbrojenie, na które władze w Pekinie miało embargo po masakrze na Tiananmen.

- W poprzedniej dekadzie broń ustąpiła miejsca surowcom, które teraz są najważniejsze w rosyjsko-chińskiej wymianie handlowej. Ropa, potem gaz, węgiel, drewno i dalej produkty spożywcze. To układ korzystniejszy dla Chin. Kupują tanio i po lądzie – co ma dla nich istotne znaczenie. Ale to nie jest niekorzystne dla Rosji. To model asymetrycznego win-win, w którym to Chiny więcej zyskują, ale mimo to Rosja nadal nie traci.

Putin nie powiedział Xi prawdy o inwazji?

W ostatnich miesiącach Chiny i Rosja próbują utwierdzić w przekonaniu resztę świata, że ich relacje są przyjacielskie, wręcz sojusznicze. - Stanowisko Chin wobec wojny jest konsekwencją tego, co się wydarzyło w Ukrainie. Nadal nie wiemy najwazniejszego - czy podczas ostatniej rozmowy przed inwazją Putin poinformował Xi Jinpinga o swoich planach. Przecieki mówią sprzeczne rzeczy. To kluczowy element, bo wiele tłumaczy późniejsze stanowisko chińskie – wyjaśnia prof. Lubina.

W ocenie gościa podcastu „Współrzędne Świata” Putin podczas spotkania z Xi w lutym w Pekinie nie powiedział całej prawdy o planowanej inwazji. Wyjaśnił, że wówczas „Rosja nie miała pozycji, w której musiałaby się spowiadać ze swoich planów”. Dodaje: - Chiny zakładały, że Rosja szybko wygra tę wojnę, co byłoby dla Pekinu korzystne. Tymczasem okazało się, że Putin zawiódł chińskich towarzyszy. Co gorsza - nie dowiózł zwycięstwa i przegrał. Z perspektywy Pekinu najważniejsze jest to, że wojna w Ukrainie zjednoczyła Zachód. Ich główny przeciwnik - Stany Zjednoczone - i porządek wrogi Chinom został wzmocniony.

- Chiny oficjalnie wobec wojny są neutralne. Ale tak naprawdę są prorosyjskie, a Zachód udaje, że im wierzy. Świat zachodni ma za wiele interesów z Chinami i jest zmęczony wymuszoną derusyfikacją. Mamy jeszcze globalne południe, dla którego wojna w Ukrainie jest obojętna i ma ono świadomość wzmocnienia Zachodu.

Od figuranta po jednowładztwo

Na pytanie, kto z pary Putin-Xi szybciej straci autorytarną władzę, prof. Lubina od razu wskazał na rosyjskiego dyktatora. - Pozycja Xi Jinpinga jest mocna. Tuż po 20. zjeździe KPCh (w październiku tego roku – red.) ta pozycja była wszechpotężna. Teraz nieco osłabła z powodu wycofania się rakiem z polityki zero COVID. XI rządzi krajem potężniejszym, bogatszym i niemających tak wielu międzynarodowych problemów, jak Rosja – mówi ekspert.

Tymczasem pozycja Putina jest najsłabsza od momentu, kiedy przejął władzę w 2000 roku. Prof. Lubina tłumaczy: - Przeszedł drogę od figuranta do pierwszego wśród równych po jednowładztwo. Teraz wydaje się, że znów staje się tym pierwszym wśród równych. Przypomnę tylko, że od czasów Kniazia z Golicyna z końca XVII wieku żaden rosyjski przywódca nie utrzymał się długo u władzy po przegranej wojnie. Wyjątkiem był Mikołaj II, który po przegranej wojnie z Japonią jeszcze się utrzymał, ale w końcu został obalony i zabity.

W ocenie gościa podcastu jedyne, co Putin może zrobić, aby odzyskać zaufanie Pekinu, to zwycięstwo w wojnie z Ukrainą. - Ale teraz nie jest w stanie tego zmienić. Prywatnie Putin pewnie mówi chińskim towarzyszom, że “w końcu ich pokonamy, to tylko kwestia czasu”. Pewnie pokłady zaufania do Kremla w Pekinie jeszcze są, ale zostały one mocno nadwyrężone. Putin dużo stracił w chińskich oczach – tłumaczy prof. Lubina.

