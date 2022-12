Przerażający plan Rosji. "Putin o tym myśli. Musimy być gotowi"

Dowódca zgrupowania operacyjnego "Południe" generał Andrij Kowalczuk w wywiadzie dla Sky News mówił o kolejnych krokach Władimira Putina. Nie wykluczył, że prezydent Rosji zarządzi pełną mobilizację w Rosji i wyśle na front miliony ludzi. - Myślę, że Putin o tym myśli. Nie możemy wykluczyć takiej opcji. Musimy być na to gotowi – powiedział.

Generał zaznaczył jednocześnie, że Ukraina poradzi sobie z tak dużymi siłami, ale potrzebuje wsparcia w postaci "śmiercionośnej broni" z Zachodu. - Uważam, że nasze stanowisko i stanowisko naszych partnerów powinno być dziś jasne. Jeśli Putin przeprowadzi pełną mobilizację, nasi partnerzy muszą być gotowi dostarczyć nam takie środki, aby powstrzymać nie 300-tysięczną, a milionową armię – zauważył Kowalczuk.

Putin zaatakuje w rocznicę inwazji? "Żyjemy z tą myślą"

Kowalczuk mówił, że Ukraina przygotowuje się na kolejne uderzenie Rosjan z wielu kierunków - od południa, północy i wschodu. Może ono nadejść w rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Putina, 24 lutego. – Przewidujemy takie scenariusze. Żyjemy z myślą, że znowu zaatakują. To jest nasze zadanie – stwierdził.

Generał obawia się ponownej inwazji wojsk rosyjskich przez Białoruś na północną granicę Ukrainy – trasę prowadzącą do stolicy. - Rozważamy ewentualną ofensywę ze strony Białorusi pod koniec lutego, może później. Przygotowujemy się do tego. Prowadzimy dochodzenie. Patrzymy, gdzie gromadzą siły i środki - podsumował.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział wcześniej w rozmowie z agencją AFP, że Rosja przygotowuje się do długiej wojny z Ukrainą. - Sojusznicy z NATO muszą nadal dostarczać Ukrainie broń, dopóki prezydent Władimir Putin nie zda sobie sprawy, że nie może wygrać na polu bitwy – podkreślił.

- Nic nie wskazuje na to, by Putin zrezygnował ze swojego celu kontrolowania Ukrainy – ostrzegał szef Sojuszu - Nie wolno nam lekceważyć Rosji. Ona przygotowuje się do długiej wojny. Widzimy, że mobilizują więcej sił, że są gotowi ponieść również wiele strat, że próbują uzyskać dostęp do większej ilości broni i amunicji - ocenił.

RadioZET.pl/CNN/PAP