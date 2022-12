Putin i Szojgu na naradzie z wojskowymi. "Konieczne są działania odwetowe"

Władimir Putin i Siergiej Szojgu wzięli udział w środę w posiedzeniu Zarządu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Przywódca Kremla zapowiedział podczas narady z wojskowymi utrzymanie gotowości sił nuklearnych.

Z kolei szef MON mówił o powołaniu nowej grupy wojskowej. - W Rosji konieczne jest utworzenie dwóch nowych okręgów wojskowych – moskiewskiego i leningradzkiego – zapowiedział.

Siergiej Szojgu o odpowiedzi militarnej Rosji na działania NATO

- Biorąc pod uwagę chęć NATO do budowania potencjału wojskowego w pobliżu rosyjskich granic, a także do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję, konieczne są działania odwetowe w celu stworzenia odpowiedniego zgrupowania wojsk w północno-zachodniej Rosji - podkreślił Szojgu podczas przemówienia.

Oświadczył, że Rosja planuje utworzenie trzech nowych dywizji, m.in. w obwodzie chersońskim i zaporoskim, a także korpusu wojskowego w Karelii. Szojgu zapowiedział także, że 1,5-milionowa armia będzie obejmować 695 000 ochotniczych żołnierzy kontraktowych.

W środowym przemówieniu Władimir Putin ponownie oskarżył Zachód o sprowokowanie konfliktu na Ukrainie w ramach wielowiekowych wysiłków na rzecz osłabienia i ostatecznego rozbicia Rosji. - Zawsze uważaliśmy naród ukraiński za braterski i nadal tak uważam – oświadczył w środę rosyjski przywódca. - To, co się dzieje (wojna w Ukrainie - red.), to oczywiście tragedia – nasza wspólna tragedia. Ale to nie jest efekt naszej polityki. To efekt polityki krajów trzecich - dodał.

Przypomnijmy, w środę wieczorem w Białym Domu prezydent USA Joe Biden spotka się z prezydentem Zełenskim, który po raz pierwszy wyjechał z Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj.

