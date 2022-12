Putin i Szojgu ogłosili nowe wojenne decyzje. "To nasza wspólna tragedia"

Wojna w Ukrainie obecnie koncentruje się obecnie na kontrofensywie w Donbasie wojsk podległych władzom w Kijowie oraz rosyjskich atakach na infrastrukturę krytyczną. W środę prezydent Rosji spotkał się z najważniejszymi generałami i dowódcami wojskowymi.

Władimir Putin zadeklarował, że Kreml utrzyma gotowość sił nuklearnych i będzie je nadal rozwijał. Dodał, że od stycznia 2023 r. fregata Admirał Gorszkow będzie miała na wyposażeniu pocisk hipersoniczny Zircon.

Wojna w Ukrainie. Narada Putina z wojskowymi

- To, co się dzieje (wojna w Ukrainie - red.), to oczywiście tragedia – nasza wspólna tragedia. Ale to nie jest efekt naszej polityki. To efekt polityki krajów trzecich - powiedział Putin.

Z kolei minister obrony Rosji Siergiej Szojgu poinformował o zwiększeniu liczby aktywnych żołnierzy do 1,5 miliona (w tym 695 tys. kontraktowych) oraz podniesienie wieku poboru mężczyzn do wieku 21-30 lat (do tej pory było to 18-27 lat).

Szojgu dodał, że Kreml planuje wykorzystać dwa okupowane ukraińskie miasta portowe nad Morzem Azowskim do celów wojskowych. - Porty w Berdiańsku i Mariupolu działają w pełni. Planujemy rozmieścić tam bazy dla statków wsparcia, służb ratowniczych i jednostek remontowych marynarki wojennej – mówił.

