"Nieprzewidywalne konsekwencje". Rosja straszy: "Będą uzasadnionymi celami"

USA finalizują plany wysłania systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot na Ukrainę - podała we wtorek CNN. Rosyjska ambasada wydała oświadczenie w tej sprawie. "Przekazanie przez USA systemów rakietowych Patriot do Kijowa, jeśli do niego dojdzie, byłoby kolejnym prowokacyjnym krokiem, który mógłby doprowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji" - brzmi treść oświadczenia ambasady Rosji w Waszyngtonie.

Ukraina otrzyma amerykańskie Patrioty? Ostra odpowiedź Kremla

"Kontynuacja dostaw tylko wzmocni poczucie bezkarności reżimu (prezydenta Ukrainy Wołodymyra - red.) Zełenskiego i popchnie go do nowych zbrodni przeciwko ludności cywilnej w obwodach Donbasu, Zaporoża i Chersoniu” – przekazano w komunikacie.

Skrytykowano też poparcie USA dla Ukrainy. „Ta linia Waszyngtonu powoduje ogromne szkody nie tylko w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, ale także stwarza dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa światowego. To Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za przedłużanie się i eskalację konfliktu ukraińskiego” - podano.

Do doniesień medialnych odniósł się także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Jakakolwiek wysyłka amerykańskich systemów Patriot na Ukrainę może doprowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji - podkreślił. Dodał także, że rakiety Patriot wysłane na Ukrainę "staną się uzasadnionymi celami dla sił rosyjskich”. Zaznaczył, że trzeba poczekać na oficjalne stanowisko USA w tej sprawie.

Przypomnijmy, CNN przekazała we wtorek, że Pentagon czeka jeszcze na akceptację ministra obrony Lloyda Austina, zanim projekt ws. przekazania Patriotów Ukrainie trafi do podpisu prezydenta Joe Bidena. Według telewizji decyzja może zostać ogłoszona jeszcze w tym tygodniu. Bateria Patriotów miałaby zostać wysłana do amerykańskiej bazy sił lądowych w Grafenwoehr w Bawarii, gdzie mieści się garnizon US Army. Tam miałyby rozpocząć się szkolenia ukraińskich żołnierzy z użytkowania systemu. Szkolenie Ukraińców z dostarczonych w listopadzie systemów obrony powietrznej NASAMS trwało około czterech miesięcy.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapytany, czy może potwierdzić doniesienia mediów ws. przekazania broni Ukrainie, odpowiedział: - Pracujemy nad następnym pakietem i kiedy będzie gotowy do ogłoszenia, podamy szczegóły. Powiem jednak, że priorytetem są dla nas zdolności obrony powietrznej, bo to jest pilna potrzeba, którą mają Ukraińcy. Bo nawet dzisiaj (w środę - red.) byli celem ataku rakietowego z Rosji.

RadioZET.pl/TASS/CNN/PAP