Rosja w "sytuacji bez wyjścia". To nie koniec Putina wywoła zmiany na Kremlu

Autor słynnej powieści "Wysadzić Rosję", poświęconej rosyjskiej FSB, jest zdania, że po niedawnych porażkach Kremla w Ukrainie, szczególnie wyzwoleniu przez ukraińskie wojska Chersonia, znacznie osłabła pozycja Władimira Putina w elitach władzy.

Rosja w "sytuacji bez wyjścia". Ew. śmierć Putina nie wywoła zmian

- On jest już postacią bardzo niewygodną, lekceważoną. Nikt nie chce z nim rozmawiać ani siedzieć przy stole negocjacyjnym. Putin nie jest już nikomu potrzebny - podkreślił Felsztinski. Według niego Rosja znalazła się w "sytuacji bez wyjścia", a pozytywne przemiany w tym kraju byłyby możliwe tylko w przypadku porażki w wojnie w Ukrainie.

- Ta porażka stanie się jednak oczywista wyłącznie w przypadku, gdy Zachód zmieni swoje nastawienie do wojny. Dotychczas Zachód dążył do tego, by utrzymywać konflikt w granicach Ukrainy i Rosji, nie przekazując przy tym Kijowowi broni ofensywnej, uniemożliwiając tym samym Ukraińcom ostrzeliwanie celów w Rosji i na Białorusi. W takich warunkach Ukraina nie może zwyciężyć w tej wojnie - uważa Felsztinski.

Jak dodał, "już niebawem" może dojść nawet do śmierci czołowych postaci rosyjskiej sceny politycznej - nie tylko Putina, ale też np. ministra obrony Siergieja Szojgu czy przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

W istocie, żadne z tych wydarzeń nie doprowadzi jednak do zmiany rosyjskiego systemu, jeśli nie będzie wiązało się z odsunięciem od władzy FSB. Dopiero zupełna likwidacja tej służby może przynieść efekt w postaci gruntownej przebudowy ustroju Jurij Feltszinski

Felsztinski, z wykształcenia historyk, jest rosyjskim dysydentem. Wyemigrował ze ZSRR w 1978 roku. Wraz z nieżyjącym już Aleksandrem Litwinienką opublikował książkę "Wysadzić Rosję. Kulisy intryg FSB", w której przedstawił dowody na prowokację FSB, polegającą na przeprowadzeniu zamachów bombowych na budynki mieszkalne w Rosji w 1999 roku. W 2015 roku ukazała się jego następna książka "Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę".

