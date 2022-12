Serbia chce wkroczyć zbrojnie do Kosowa. Rośnie napięcie między państwami

Zaognia się sytuacja na Bałkanach. Jak podaje agencja Associated Press, prezydent Serbii zapowiedział, że formalnie zwróci się do NATO o pozwolenie na rozmieszczenie wojsk serbskich w północnym Kosowie. Z drugiej strony przyznał, że zgoda Sojuszu jest mało prawdopodobna.

Do wzmożonego napięcia między Serbią a niepodległym od 2008 roku Kosowem doszło przed wyborami lokalnymi, które stołeczna Prisztina zaplanowała na 18 grudnia w czterech gminach zdominowanych przez ludność serbską.

Serbia. Prezydent chce wysłać wojska do północnego Kosowa

Wizja powrotu wojsk Serbii na dawne ziemie tego państwa może dramatycznie zwiększyć napięcia i antagonizmy na Bałkanach.

Prezydent Kosowa Vjosa Osmani spotkała się z przywódcami politycznymi swojego kraju i postanowiła przenieść głosowanie w północnych gminach kraju na 23 kwietnia przyszłego roku. Chodzi o wybory w miejscowościach Mitrowica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Jak podaje AP, ma do nich dojść po tym, jak w listopadzie przedstawiciele etnicznych Serbów zrezygnowali ze swoich stanowisk w proteście przeciwko decyzji rządu Kosowa o zakazie wydawania serbskich tablic rejestracyjnych.

Serbowie protestują przeciw działaniom władz i służb Kosowa na północy kraju. Doszło nawet do tego, że wznieśli 10 grudnia barykady na drodze, blokując dojazd do granicy z Serbią. Użyli do tego innych pojazdów – ciężarówek, karetek, ciągników. Wcześniej dochodziło już do wybuchów, strzelanin, a nawet ataku z bronią na patrol policyjny.

Co do wniosku prezydenta Serbii – Vucić poinformował na konferencji w Belgradzie, że złoży taką inicjatywę w liście do dowódcy sił NATO - międzynarodowych sił pokojowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, które działają w Kosowie. Na ich czele stoi obecnie gen. Angelo Michele Ristuccia z Włoch.

RadioZET.pl/Apnews.com