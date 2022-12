Specjalna odezwa ukraińskiego ministra do Rosjan. "Macie tydzień"

Szef resortu obrony Ukrainy, który od ponad 10 miesięcy koordynuje odpowiedź na pełnoskalową rosyjską inwazję, nagrał specjalną odezwę wideo. Jej treść skierowana była przede wszystkim do mieszkańców Rosji.

- W przeddzień Nowego Roku zwracam się do obywateli rosyjskich, którzy są w wieku poborowym. Przede wszystkim dotyczy to mieszkańców dużych rosyjskich miast. Wiem na pewno, że został wam około tydzień. Póki co jest przynajmniej jakiś wybór. Na początku stycznia rosyjskie władze zamkną granice dla mężczyzn, po czym ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji. Granice zostaną zamknięte także na Białorusi - mówił Ołeksij Reznikow.

Wojna na Ukrainie. Specjalna odezwa do Rosjan

Podkreślił, że już dawno Kreml zdał sobie sprawę z katastrofy, w jaką przemieniła się pełnoskalowa inwazja. - Ci ludzie (władze Rosji - red.), którzy rozpętali krwawą rzeź. Ci, którzy popełnili straszne zbrodnie wojenne, teraz każą wam się zjednoczyć i bronić Rosji. Ponieważ wszędzie są wrogowie – stwierdził Reznikow.

Dodał: - Kreml nie ma już żadnych celów w tej wojnie. Mogą ci powiedzieć, że istnieje jakiś „plan B”. Jakaś tajna broń. Że wkrótce zwycięstwa zaczną się od nowa. Ale cały ich plan polega na przedłużeniu wojny. Zabić jak najwięcej ludzi i zatrzymać sytuację.

Wcześniej szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR generał Kyryło Budanow mówił w wywiadzie dla BBC, że Rosja 5 stycznia planuje ogłosić kolejną falę mobilizacji.

