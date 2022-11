Szef NATO ostrzega świat: "Putin chce wykorzystać zimę jako broń"

- Wszyscy sojusznicy zgadzają się co do konieczności podtrzymywania pomocy zapewnianej Ukrainie - zapewnił Jens Stoltenberg podczas wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułebą w Bukareszcie, w którym we wtorek rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu.

- Władimir Putin próbuje użyć nadchodzącej zimy jako broni przeciwko Ukrainie - ostrzegł sekretarz generalny NATO.

Szef NATO: Putin chce użyć zimy jako broni

- Potrzebujemy obrony przeciwlotniczej, pocisków IRIS czy Hawk, systemów Patriot, ale też transformatorów - wezwał Kułeba. - Jeśli otrzymamy transformatory i generatory, będziemy w stanie zaspokoić nasze energetyczne potrzeby. Jeśli dostaniemy systemy obrony przeciwlotniczej, będziemy w stanie obronić się przed rosyjskimi rakietami - wyjaśnił.

"Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za wojnę, rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zasad Karty Narodów Zjednoczonych" - zadeklarowali ministrowie spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego obradujący we wtorek w Bukareszcie.

"Rosyjska agresja, w tym uporczywe i pozbawione skrupułów ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną i energetyczną, pozbawia miliony Ukraińców podstawowych usług komunalnych. Wpłynęły na globalne dostawy żywności i zagroziły najbardziej wrażliwym krajom i narodom świata. Niedopuszczalne działania Rosji, w tym działania hybrydowe, szantaż energetyczny i lekkomyślna retoryka nuklearna, podważają międzynarodowy porządek oparty na zasadach" - podkreślili ministrowie.

RadioZET.pl/ PAP