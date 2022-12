Tak Putin leciał na Białoruś. Rosjanie odwracali uwagę od jego samolotu

Władimir Putin przyleciał do Mińska, pojawiając się na Białorusi po raz pierwszy od ponad trzech lat. "Przypuszczalnie przybył, aby przekonać Łukaszenkę do bezpośredniego udziału w wojnie" - ocenił Anton Gerashchenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. Lot Putina na Białoruś Rosjanie chcieli "zamaskować" – w powietrze wzbiły się z lotnisk z Moskwy i Petersburga jeszcze trzy inne samoloty, by celowo odwróciły uwagę.