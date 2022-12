Rosja nie zamierza wchłaniać Białorusi - przekonywał w poniedziałek 19 grudnia w Mińsku Władimir Putin. Państwa Zachodu nie wierzą w szczerość rosyjskiego despoty, podobnie jak białoruska opozycja.

- To jest wojna cywilizacji i propagandyści białoruscy otwarcie mówią, że musimy ją obronić. Że jesteśmy częścią rosyjskiego świata. Mówią, że Brześć jest granicą rosyjskiego świata – przyznał w Wirtualnej Polsce Paweł Łatuszka.

"To będzie Korea Północna 2.0". "Mur, upadek społeczny"

Były minister kultury (w latach 2009-2012) Białorusi wspomniał, że wystarczy obecnie posługiwać się językiem białoruskim, by tamtejsze służby uznały człowieka za ekstremistę.

Zapytany o możliwy rozwój wydarzeń na Białorusi w najbliższych latach Łatuszka rozpoczął od przytoczenia najgorszego z wariantów. - To życie pod okupacją (rosyjską, przyp.). Powiedział już o tym prezydent Polski, szef MSZ Litwy, tak twierdzi strona ukraińska - Białoruś jest okupowanym krajem, kontrolowanym w większości przez Rosję. To będzie Korea Północna 2.0. To będzie ściana, mur, upadek społeczny i gospodarczy – wieścił w WP Paweł Łatuszka.

Były białoruski minister nie traci jednak wiary w korzystniejszy obrót spraw. - Wierzę w scenariusz, w którym Ukraina zwycięży (w wojnie z Rosją, przyp.) i będziemy tworzyć jednostki wojskowe w ramach armii Ukrainy oraz poszerzać podziemie. Będziemy szykowali się do walki o niepodległość (Białorusi, przyp.). W ostatnich tygodniach Łukaszenka wprowadził karę śmierci dla wojskowych za zdradę. Wprowadził karę śmierci dla urzędników. On boi się wewnętrznego protestu, dlatego ludzie są zdemotywowani – powiedział w WP Łatuszka.

Na koniec wspomniał, że scenariusz, w którym wszyscy na Białorusi zareagują i wyjdą na ulice protestować, jest mało realny. Łatuszka był lojalnym urzędnikiem reżimu Białorusi aż do sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2020 roku, po których sprzeciwił się krwawej pacyfikacji protestów. Dołączył do Rady Koordynacyjnej utworzonej przez Swiatłanę Cichanouską.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska