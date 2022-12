Ukraina reaguje na oburzające słowa Orbana. "Patologiczne lekceważenie"

Viktor Orban udzielił wywiadu dziennikowi Magyar Nemzet, który został opublikowany 27 grudnia. Pytany o wojnę w Ukrainie stwierdził, że konieczne jest zawieszenie broni i rokowania pokojowe.

“Ukraina może kontynuować walkę tylko tak długo, jak długo Stany Zjednoczone wspierają ją pieniędzmi i bronią. Jeśli Amerykanie chcą pokoju, to będzie pokój” - powiedział Orban. Premier Węgier dodał, że w przeciwnym wypadku wojna może "ciągnąć się przez dziesięciolecia".

Orban uważa, że USA mogą zakończyć wojnę odcinając wsparcie Ukrainie

Zapytany o stanowisko Węgier stwierdził, że będzie “prowęgierskie”. “Naszą odpowiedzią na pytanie, czy jesteśmy po dobrej, czy złej stronie historii, jest to, że jesteśmy po węgierskiej stronie historii” - oznajmił.

„Wspieramy i pomagamy Ukrainie, interesuje nas przetrwanie suwerennej Ukrainy, interesuje nas, aby Rosja nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy” - przekonywał Orban. “Ale nie jesteśmy zainteresowani zerwaniem wszystkich więzi gospodarczych z Rosją” - zaznaczył.

"Gdyby partie lewicowe wygrały w kwietniu wybory (parlamentarne - red.), tkwilibyśmy w wojnie po uszy. Węgry są jedynym europejskim krajem, któremu udało się trzymać z dala od tej wojny, a to dlatego, że Węgrzy na to głosowali" - podkreślił Orban w wywiadzie dla węgierskiego dziennika.

Ukrainska Prawda przypomniała wcześniejsze wypowiedzi Orbana, że jego zdaniem negocjacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi najbardziej przysłużą się pokojowi na Ukrainie. Natomiast pozostali sojusznicy Kijowa stoją na stanowisku, że to Ukraina powinna zdecydować o tym, kiedy i w jakim formacie przystąpić do negocjacji.

Ostra reakcja MSZ Ukrainy

"Wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana świadczą o patologicznym lekceważeniu Ukrainy i narodu ukraińskiego, który opiera się rosyjskiej agresji, a także o jego własnej politycznej krótkowzroczności" - oświadczyło we wtorek ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Przecież porażka Ukrainy w wojnie, do której pośrednio wzywa Viktor Orban, doprowadziłaby do bezpośredniego zagrożenia Węgier i Węgrów rosyjską agresją" - dodało ministerstwo. "Węgierski przywódca powinien zadać sobie pytanie, czy chce pokoju. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, powinien wykorzystać swoje bliskie związki z Moskwą, aby skłonić ją do zaprzestania agresji na Ukrainę i wycofania swoich wojsk" - zaznaczył ukraiński resort dyplomacji w wiadomości na Telegramie.

RadioZET.pl/Ukrainska Prawda/PAP