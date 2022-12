Putin przekaże wojskowym instrukcje na 2023 rok. "Sprzeczne poglądy"

Władimir Putin, po 10 miesiącach od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, nadal straszy kolejnymi atakami na infrastrukturę cywilną w Kijowie i innych miastach. Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na rosyjskie media, w środę rosyjski dyktator planuje spotkanie z najważniejszymi dowódcami wojskowymi.

„21 grudnia prezydent Rosji Władimir Putin zorganizuje rozszerzone posiedzenie kolegium Ministerstwa Obrony Rosji. (...) Zostanie podsumowana praca sił zbrojnych Rosji w 2022 roku i ustalone zostaną zadania na rok następny” – poinformował Kreml.

Wojna w Ukrainie. Putin znów zaatakuje Kijów?

- Rosyjskie przywództwo ma sprzeczne poglądy na temat rozpoczęcia zimowej ofensywy w Ukrainie - powiedział we wtorek wysoki rangą urzędnik USA, cytowany przez AFP.

- Oczywiście są tacy, którzy, jak sądzę, chcieliby kontynuować ofensywę w Ukrainie. Są także inni, którzy mają poważne wątpliwości co do zdolności Rosji do tego, by rzeczywiście to zrobić – powiedział urzędnik, który chce zachować anonimowość.

Dodał, że Stany Zjednoczone „szybko dostosują się do sytuacji”, jeśli zmieni się charakter rosyjskiej inwazji oraz zapewnił, że Ukraińcy nie wstrzymają swojej kontrofensywy z powodu zimy. - Myślę, że Rosjanie muszą to uwzględnić – powiedział urzędnik.

RadioZET.pl/AFP/PAP