Zełenski o planie zakończenia wojny. Omówił go z Macronem

Wojna w Ukrainie od momentu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji jest daleka od zakończenia przy stole negocjacyjnym. Mimo to pojawiają się inicjatywy, które mają spowodować bezpośrednie rozmowy stron konfliktu o zawieszeniu broni i zakończeniu wojny.

"Synchronizacja stanowisk w przeddzień wirtualnego szczytu G7 i konferencji poparcia dla Ukrainy w Paryżu. Omówiliśmy realizację naszej dziesięciostopniowej formuły pokojowej, współpracę w zakresie obrony i stabilności energetycznej Ukrainy" – napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy po rozmowie z francuskim odpowiednikiem.

Wojna w Ukrainie. Zełenski omówił z Macronem plan ws. zakończenia konfliktu

Plan przewiduje ukaranie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, wycofanie wszystkich rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej kraju oraz uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i deportowanych. Zawiera również postulat zapobiegania niszczeniu środowiska naturalnego.

Propozycje dotyczą także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i nuklearnego. Zełenski przedstawił tę formułę 15 listopada w czasie wirtualnego przemówienia do liderów G20.

Serwis The Kyiv Independent przypomina, że prezydent Macron powiedział 3 grudnia, że jeśli prezydent Rosji Władimir Putin zgodzi się na negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Rosji, Zachód powinien rozważyć udzielenie Rosji gwarancji w przyszłej architekturze bezpieczeństwa.

Wypowiedź Macrona oburzyła ukraińskich polityków, w tym głównego negocjatora Ukrainy z Rosją, Dawida Arakhamię, który oświadczył, że Kijów jest gotowy zapewnić Rosji gwarancje bezpieczeństwa po tym, jak ta wycofa swoje wojska z Ukrainy, zapłaci reparacje, postawi przed sądem wszystkich zbrodniarzy wojennych i dobrowolnie odda broń jądrową.

Kiedy Rosja to zrobi, "jesteśmy gotowi usiąść przy stole negocjacyjnym i rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa" - powiedział główny negocjator Ukrainy. Po rozmowie telefonicznej, francuski prezydent oświadczył na Twitterze: "Ukraina może liczyć na wsparcie Francji tak długo, jak będzie to potrzebne do pełnego odzyskania suwerenności i integralności terytorialnej".

RadioZET.pl/PAP