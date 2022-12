Zełenski planuje wizytę w USA. Prezydent Ukrainy ma wystąpić przed Kongresem

Wojna w Ukrainie, która toczy się od prawie 10 miesięcy, spowodowała, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie opuszcza swojej ojczyzny. We wtorek odwiedził Bachmut w Donbasie, gdzie spotkał się z żołnierzami walczącymi z siłami Rosjan.

Amerykański serwis Punchbowl News poinformował, że w środę planowana jest wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie. Dziennikarze powołali się na dziewięć źródeł zbliżonych do sprawy. Prezydent Ukrainy miałby wystąpić przed połączoną Izbą Reprezentantów i Senatem USA.

Wojna w Ukrainie. Amerykańskie media: Zełenski może pojechać do Waszyngtonu

Zełenski miałby zwrócić się do legislatorów o wsparcie systemem przeciwlotniczym Patriot dla ukraińskiej armii. Gdyby te informacje się potwierdziły, to byłaby pierwsza zagraniczna wizyta Zełenskiego po 300 dniach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Według telewizji CNN Zełenski, jeśli poleci do USA, ma spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem. Z kolei serwis Politico poinformował, że Zełenski wciąż jest na terytorium Ukrainy. Istnieją obawy co do opuszczenia atakowanej przez Rosjan ojczyzny i jego powrocie do Kijowa.

Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wysłała do członków Kongresu zaproszenia na "specjalne wydarzenie" w środę. Wizyta Zełenskiego w USA nie została w pełni potwierdzona i może zostać odwołana ze względów bezpieczeństwa.

RadioZET.pl/AFP/Politico/CNN