„Zeitenwende” kanclerza Scholza. „Niemcy robią więcej, niż się wydaje”

Niemcy odgrywały kluczową rolę w preludium pełnoskalowej wojny w Ukrainie (w tym negocjacje kanclerza Olafa Scholza z Władimirem Putinem), jak i po rosyjskiej inwazji. Po miesiącach krytyki ze strony władz w Kijowie i państw wschodniej flanki NATO, rząd w Berlinie zdecydował się na zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. W tym systemów IRIS-T i działek przeciwlotniczych Gepard.

- Jestem przekonany, że inwazja zmieniła generalnie niemieckie spojrzenie na temat Rosji, Ukrainy i całego regionu. Dopiero za kilka lat będziemy rozumieć, jak głębokie są te zmiany, które obecnie widzimy – mówi Philipp Fritz.

Inwazja na Ukrainę zmieniła Niemcy

Podczas przemówienia przed Bundestagiem, trzy dni po rosyjskiej inwazji, niemiecki kanclerz określił atak wojsk Putina jako historyczny punkt zwrotny. Użył wówczas określenia „Zeitenwende”, które później zostało uznane za niemieckie słowo roku. To symbol fundamentalnej zmiany, którą przechodzi niemiecka klasa polityczna, gospodarka i społeczeństwo.

- To zależy, czy mówimy o mieszkańcach Bawarii, wschodnich Niemczech czy członkach Zielonych albo SPD. Ale generalnie jest przepaść pokoleniowa. Młodzi ludzie domagają się większego zaangażowania rządu na temat Rosji i polityki bezpieczeństwa – komentuje korespondent „Die Welt” w Polsce. Dodaje, że jeszcze przed 24 lutego w niemieckiej opinii publicznej dyskutowano o relacjach z Kremlem.

- Pamiętam, jak przed inwazją Robert Habeck z Zielonych – obecnie wicekanclerz Niemiec – podróżował do wschodniej Ukrainy i miał na głowie hełm. Dużo było z tego powodu śmiechu i krytyki w niemieckiej prasie. Już wtedy Habeck mówił, że Ukraina potrzebuje broni. Wtedy jeszcze pozycja niemiecka była taka, że nie eksportujemy broni do krajów konfliktowych. Dużo się zmieniło od tego czasu. W jednym rządzie są teraz Zieloni i SPD, którzy zawsze mieli specyficzne relacje z Rosjanami. Mamy antagonizmy w rządzie, prasie i społeczeństwie. Dlatego czasem stosunek Niemiec do wojny w Ukrainie z zewnątrz może wydawać się mocno skomplikowany.

Od jesieni 2021 roku w Niemczech rządzi tzw. Ampelkoalition, czyli koalicja świateł ulicznych (SPD – czerwony, FDP – żółty i Zieloni). Fritz podkreśla, że to wymusza na kanclerzu szukania politycznego konsensusu. - Ten rząd jest w trudnej sytuacji. Pod koniec ubiegłego roku miał zupełnie inne ambicje, w myśl których chciał modernizować kraj na różnych poziomach. Można to nazwać tak: Scholz został kanclerzem, obudził się i wybuchła wojna w Europie. On teraz ma być takim menadżerem w kryzysie – komentuje gość podcastu „Współrzędne Świata”.

Niemcy jako tankowiec. „Wolno, ale zmienia kurs”

Dziennikarz dużo miejsca poświęca problemom komunikacyjnym niemieckiego rządu, który w wielu miejscach w Europie jest posądzany o bierność lub znikome gesty przeciwko Rosji.

- Ten rząd robi więcej, niż czasem nam się wydaje. Są konkretne przykłady. Popatrzmy na Litwę, która oczekują dużo więcej od Niemiec w dziedzinie bezpieczeństwa. Od prawie pięciu lat na Litwie znajduje się kontyngent Bundeswery. Niemcy są krajem przewodnim w ramach misji NATO Enhanced Foward Presence (wzmocniona wysunięta obronność NATO – red.). Jest tam około 1500 żołnierzy, więc wcale nie tak mało. Litewski rząd chce więcej niemieckich żołnierzy u siebie – wyjaśnia. Dodaje, że władze w Wilnie nie otrzymały dotąd od gabinetu Scholza znacznego zwiększenia niemieckiego kontyngentu.

- Niemcy wysłały dużo broni na Ukrainę, ale mam wrażanie, że rząd zdecydował się na to dopiero pod pewną presją. Nie mogę wyjaśnić, z czego to wynika. Na przykład kanclerz Scholz na temat przekazania Ukrainie czołgów powiedział, że czeka na sygnał od partnerów, nie chce tego robić jako pierwszy.

Korespondent „Die Welt” jest przekonany, że Niemcy na pewno nie zamierzają wrócić do statusu quo sprzed 24 lutego. - Nie będzie żadnego appeasement (polityka ustępstw wobec państw agresywnych – red.) albo nowy dobry związek z Rosją. Ten, kto tak mówi, nie rozumie za bardzo polityki Niemiec – komentuje. Jako dowód podaje plany rozbudowy portów do odbioru skroplonego gazu LPG i szukanie nowych partnerów energetycznych, na przykład na Bliskim Wschodzie.

- Niemcy też dużo inwestują w spokój socjalny i pokazują wciąż, że mają potencjał się zmieniać. Zobaczymy, czy rzeczywiście się zmienią. Jak rozmawiałem z różnymi dyplomatami, już dwa razy słyszałem porównanie Niemiec do tankowca – ogromny statek, który bardzo wolno, ale jednak zmienia kurs – mówi Fritz.

W rozmowie pojawiają się również pytania o spuściznę Angeli Merkel, inflację w Niemczech i relacje polsko-niemieckie.

RadioZET.pl