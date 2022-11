Zełenski w CNN mocno o Rosji. Zdradził kulisy rozmów z Putinem

Wołodymyr Zełenski i jego żona Ołena Zełenska rozmawiali z główną korespondentką stacji ds. międzynarodowych Christiane Amanpour po wyborach w USA, których wynik może zmienić zakres pomocy wojskowej wysyłanej przez administrację Bidena do Kijowa - zauważyła stacja CNN.



- Jesteśmy wdzięczni za dwustronne wsparcie. Naprawdę chcielibyśmy, aby to ponadpartyjne poparcie pozostało po wyborach - powiedział Zełenski. - W amerykańskich mediach pojawiały się różne wiadomości, zwłaszcza ze strony Republikanów (…) że trzeba bardziej uważać w kwestii wspierania Ukrainy, i że być może w pewnym momencie wsparcie mogłoby zostać zmniejszone. Dla nas to bardzo niepokojący sygnał - dodał.

Zełenski w CNN o zaniepokojeniu wypowiedziami Republikanów

Ukraiński przywódca ocenił, że wsparcie ze strony USA „to bardzo znaczący, mocny sygnał” i jest niezbędne do utrzymania jedności Zachodu z Kijowem. - Ilekroć Stany Zjednoczone wspierają nas finansowo, do tego wsparcia przyłącza się Europa. I czujemy to bardzo mocno, ponieważ wygranie tej wojny z rosyjskim terrorem jest możliwe tylko dzięki zjednoczonemu wsparciu – powiedział w rozmowie z CNN.

Jak podkreślił, na razie nie wiadomo, kiedy wojna się skończy. - Kiedy Rosja naprawdę będzie chciała pokoju, na pewno to usłyszymy i zobaczymy. Ale nie można ustanowić pokoju samymi słowami - zauważył. - Od obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej (Władimira Putina – red.) nie usłyszałem nic poza ultimatum - dodał.



Zapewnił, że nie wyklucza negocjacji pokojowych i Ukraina "jest gotowa do rozmów z Rosją - ale z inną Rosją, taką, która jest naprawdę gotowa na pokój, która jest gotowa uznać, że jest okupantem". Wymieniając warunki rozpoczęcia rozmów, powiedział: "Muszą wszystko zwrócić: ziemię, prawa, wolność, pieniądze, a przede wszystkim sprawiedliwość. I dotąd nie usłyszałem takich deklaracji ze strony Federacji Rosyjskiej - ani od Putina, ani od nikogo innego”.

Prezydent Ukrainy nie wyklucza rozmów pokojowych z Rosją

Ołena Zełenska wskazała na wywożenie ukraińskich dzieci do Rosji. - To wielka tragedia (...). Jest wiele dzieci, z którymi nasze służby społeczne straciły kontakt i nie możemy ich znaleźć - powiedziała pierwsza dama Ukrainy. Dodała, że pracuje nad narodowym programem zdrowia psychicznego, aby zapewnić dzieciom wsparcie psychologiczne.

Zełenska zwróciła również uwagę na rolę kobiet w wojnie; jak podkreśliła, prawie 40 tys. kobiet wstąpiło na ochotnika do sił zbrojnych, a niektóre służą w randze generałów. - Ta wojna pokazuje równość w ukraińskim społeczeństwie. Jestem pewna, że po wojnie prawa kobiet będą jeszcze silniejsze” - powiedziała, a jej mąż dodał: „Odwaga nie ma płci”.



Zełenski powiedział ponadto, że Ukraina w przyszłości będzie potrzebowała „gwarancji bezpieczeństwa” od społeczności międzynarodowej, aby zachować niezależność od Rosji. Powtórzył, że Ukraina chce wstąpić do NATO.

Ołena Zełenska: Nie możemy czekać, aż Rosjanom skończy się broń

- (Rosja - red.) ma tylko jeden cel: zniszczyć naszą niepodległość. (...) Dlatego potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa. (...) I wierzymy, że już zademonstrowaliśmy światu możliwości naszych sił zbrojnych - zaznaczył.



Zapytany, ile broni potrzebuje Ukraina, odpowiedział: „Odpowiedź jest dość prosta: (ilość broni będzie) wystarczająca, gdy nie będzie już słychać eksplozji. Będzie wystarczająca, gdy systemy obrony powietrznej zapewnią, że żadne pociski nie uderzą w ziemię ani w budynki”. - Kiedy rakiety przestaną nadlatywać, kiedy nasi ludzie przestaną umierać rano w swoich łóżkach, poczuję, że “okej, może wystarczy" - dodała Zełenska. - Ale nie możemy czekać, aż Rosjanom skończą się zapasy - podsumowała.

