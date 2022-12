Zełenski: wojna się skończy, gdy umrze Władimir Putin

Wojna w Ukrainie znalazła się w fazie oczekiwania na dalszą kontrofensywę wojsk podległym władzom w Kijowie. Jednocześnie Kreml zapowiada dalsze ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

- Reżim autorytarny jest straszny. Ryzykowne jest, gdy wszystko zależy od jednej osoby. I dlatego, gdy osoba taka odchodzi, instytucje przestają działać - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Davida Lettermana.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o Putinie

Zapytany po raz kolejny o możliwość użycia broni jądrowej przez Putina odparł, że ten nie odważy się jej użyć, ponieważ "kocha życie i boi się śmierci".

- Widziałem go i widziałem jego chęć do życia. On bardzo kocha życie - siedzi nawet za długim stołem... ponieważ boi się COVID-19 lub czegoś innego - powiedział ukraiński przywódca. Dodał, że pozostanie na stanowisku prezydenta "do zwycięstwa".

Zapytany o plany na przyszłość w polityce, powiedział: "Nawet o tym nie myślę. Będę szczery - bardzo chcę pojechać nad morze. Po prostu pojechać na wybrzeże i napić się piwa" - powiedział Zełenski w wywiadzie udzielonym Lettermanowi.

Ukraina potrzebuje więcej gazu, aby przetrwać zimę

Ukraina potrzebuje około dwóch miliardów metrów sześciennych dodatkowego gazu, aby przetrwać zimę – powiedział w poniedziałek krajom G7 prezydent Wołodymyr Zełenski. Podczas wideokonferencji wezwał także państwa grupy G7 do wysłania większej liczby broni na Ukrainę, w tym „nowoczesnych czołgów”, a także „artylerii rakietowej i większej liczby pocisków dalekiego zasięgu”.

Zełenski zaproponował również zwołanie światowego szczytu pokojowego w sprawie Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP/AFP