Polka porwana i bita. Błagała o pomoc, policja ujawnia screeny

Jak informuje śląska policja, 38-latka poznała przez internet mężczyznę z Tunezji. Rodząca się między nimi sympatia spowodowała, że kobieta wybrała się w wakacyjną podróż do północnej Afryki na spotkanie z nowym znajomym. Niestety, wymarzony pobyt Polki za granicą przerodził się w koszmar.

W zeszłym tygodniu kobieta skontaktowała się ze śledczym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, prosząc go o pomoc. Jego numer służbowy miała zapisany, gdyż kilka lat wcześniej była świadkiem w jednej ze spraw kryminalnych. Kontakt ten okazał się jej ostatnią deską ratunku.

Polka porwana w Tunezji. Policja ujawnia screeny

KWP w Katowicach opublikowała korespondencję między porwaną Polką a policjantem. Funkcjonariusz nie zbagatelizował sprawy i zapewnił 38-latkę, że służby podejmą wszelkie starania, aby uratować ją z rąk oprawcy.

fot. Śląska Policja

Śledczy nawiązali współpracę z polską ambasadą oraz konsulatem w Tunezji. Powiadomili także Interpol, a ten z kolei tunezyjską policję. Tamtejsze służby znalazły 38-latkę i zatrzymały jej oprawcę. Szczegóły sprawy w rozmowie z reporterką Radia ZET Darią Klimzą zdradziła rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara.

- Sugerowała, że nie ma jak wrócić do kraju. Dopiero po tak skrupulatnych pytaniach okazało się, że padła ofiarą przestępstwa. [...] Jak ustaliliśmy, kobieta była przetrzymywana, bita. Nie wykluczamy, że także wykorzystywana seksualnie. Tunezyjczyk planował również nawiązać kontakt z jej bliskimi, aby wymusić od nich środki finansowe - powiedziała policjantka.

Śląscy kryminalni nawiązali również współpracę z Fundacją La Strada, która zajmuje się pomocą ofiarom handlu ludźmi. W poniedziałek kobieta została sprowadzona do Polski.

Coś złego spotkało Cię za granicą? Możesz zgłosić to na policję

Policja przypomina również, co można zrobić, w przypadku, gdy coś złego przydarzy nam się podczas pobytu za granicą:

Jeśli spotkało Cię coś złego za granicą, np. stałaś się ofiarą przestępstwa lub sama je popełniłaś i zostałaś zatrzymana przez policję, masz prawo do obrony swoich praw! Twoje prawa za granicą mają obowiązek chronić polski konsul i policja. Możesz zgłosić na policji przestępstwo, którego ofiarą padłaś i wskazać winnych jego popełnienia. Jeśli trafiłeś/aś na policję – czy to jako poszkodowana, czy jako podejrzana, masz prawo do tłumacza – domagaj się tego.

Możesz również skorzystać z pomocy między innymi:

RadioZET.pl/Śląska Policja