Europol, czyli policyjna agencja Unii Europejskiej, opublikował w internecie listę oraz wizerunki 21 najbardziej poszukiwanych w tym momencie przestępców w Europie. To część akcji "Crime has no gender" ("Zbrodnia nie ma płci"), mających uświadomić, że nie tylko mężczyźni, ale także kobiety popełniają brutalne przestępstwa. Wśród umieszczonych na stronie eumostwanted.eu 21 kryminalistów, aż 18 to kobiety, które dopuściły się m.in. morderstw, handlu ludźmi bądź handlu narkotykami.

Jedną z 18 kobiet poszukiwanych przez Europol jest Dorota Kaźmierska, 44-latka z Bydgoszczy skazana na 25 lat więzienia za zamordowanie swojego męża. Zbrodni dokonała w styczniu 2008 roku. tłumacząc, że jej partner przez wiele lat miał się nad nią znęcać. Sąd jednak nie uwierzył jej zeznaniom i wymierzył jej surową karę.

Kaźmierską skazano w 2013 roku, zasądzając jej przy tym 6-miesięczne opóźnienie odbycia kary z uwagi na chorobę syna. Po pół roku nie stawiła się z powrotem w więzieniu, a słuch o niej zaginął. Od tego czasu poszukiwana jest przez europejską oraz polską policję.

Jak podaje kujawsko-pomorska policja, w 2018 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał list gończy za poszukiwaną z informacją, że została wyznaczona nagroda w kwocie 10.000 złotych za przyczynienie się do jej zatrzymania.

