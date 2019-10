Polka i jej mąż zamordowani w Szwecji. Zginęli we własnym domu

70-letnia Polka i jej mąż zostali zamordowani we własnym domu w miejscowości Arlov w Szwecji. Wiadomo, że napad miał charakter rabunkowy. Małżeństwo zginęło od ciosów tępym narzędziem.

Do zabójstwa doszło 6 października w szwedzkiej miejscowości Arlov. Ofiary to: 70-letnia Polka, która kilkadziesiąt lat temu wyemigrowała do Szwecji, oraz jej niepełnosprawny mąż.

Kobieta była emerytowaną lekarką i opiekowała się swoim partnerem. Wiadomo jednak, że rodzina kilka razy dziennie była odwiedzana przez zawodowych opiekunów, którzy pomagali im w codziennych czynnościach.

Szwedzki portal Expressen.se podaje, że w dniu zabójstwa miała miejsce tajemnicza sytuacja. Ok. godz. 10.30 ktoś zapukał do drzwi 70-latków. Gdy opiekunowie wyszli przed dom, nikogo tam nie było. Trzy godziny później, gdy pracownicy wrócili do domu starszego małżeństwa, kobieta i jej mąż byli już martwi.

Policja ustaliła, że napad miał charakter rabunkowy. Wiadomo także, że małżeństwo posiadało udziały i papiery wartościowe warte miliony koron.

Lokalne media podają ponadto, że 70-letnia Polka w ostatnim czasie odbyła szereg "tajemniczych rozmów" ze swoimi znajomymi. Miała w nich zdradzić, że w domu przechowuje pewien drogocenny przedmiot. Jaki? Tego jak dotąd nie wiadomo.

