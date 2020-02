Irmina Mateńska zmarła w Chinach. Rodzina Polki pochodzącej z Wrocławia apeluje do internautów o pomoc w sprowadzeniu ciała kobiety do kraju. Na portalu zrzutka.pl powstała zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów transportu ciała.

Irmina Mateńska pojechała do Chin w 2019 roku. Polka była absolwentką IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i Wydziału Europeistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W Chinach i Indiach nauczała języka angielskiego.

Matka Irminy otrzymała informację o śmierci córki od konsula RP w Chinach.

''Nic nie zapowiadało tragedii. Uśmiechnięta, rzetelna, wrażliwa, z planami na przyszłość, lubiła podróże i nauczanie, pomoc innym [...] Do naszego kraju wciąż wracała na dłuższe lub krótsze pobyty. Kochała Polskę i teraz jej miejsce jest wśród nas...'' - napisała matka Irminy.

Polka zmarła w Chinach. Zbiórka pieniędzy na sprowadzenie ciała

Koszt sprowadzenia ciała Irminy z Chin do Polski wynosi ponad 30 tys. złotych. Matka Irminy z Wrocławia nie posiada takiej kwoty. Kobieta za pośrednictwem portalu zrzutka.pl zaapelowała do internautów o pomoc w zebraniu środków pieniężnych. Gdy ciało Irminy nie zostanie sprowadzone do kraju, wrocławianka zostanie ''pochowana'' w masowym grobie.

Jeżeli w ciągu paru dni nie opłacę za usługi repatriacji ciała córki do kraju, może zostać "pochowana" w masowym grobie, spopielona, wg zasad lokalnych, w sytuacji paniki i chaosu na terenie Chin, a nawet pomijania procedur...

- pisze pani Joanna, matka Polki. W momencie publikacji artykułu zbiórkę wsparło ponad 400 osób.

Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu zrzutka.pl pod hasłem „Irminko! Jak wrócisz do Polski?!” (można ją znaleźć TUTAJ).

