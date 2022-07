Polska na niechlubnej liście. CDC ostrzega. "Wysokie ryzyko"

Polska dołączyła do listy państw o "wysokim stopniu ryzyka" w związku z możliwością zakażenia koronawirusem. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ostrzegają turystów przed podróżą do naszego kraju.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zaktualizowały listę państw o wysokim stopniu ryzyka zakażenia koronawirusem.

Do tzw. kategorii trzeciej (w tej chwili należy do niej ponad 120 krajów) dołączyły Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Fidżi, Honduras, Salwador i Polska. Zostały one uznane przez CDC za miejsca, w których ryzyko zakażenia koronawirusem jest "wysokie" - podaje tvn24.pl. Wcześniej nasz kraj znajdował się w zestawieniu państw o "umiarkowanym ryzyku".

"Wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem" w Polsce

Zgodnie z zalecaniami turyści przed wyjazdem do Polski powinni zachować szczególne środki ostrożności. CDC apeluje:

Przed wyjazdem do Polski upewnij się, że przyjąłeś ostatnią dawkę szczepionki;

Jeśli nie przyjąłeś ostatniej dawki szczepionki, nie podróżuj do Polski;

Każda osoba w wieku ponad 2 lat powinna nosić w miejscach publicznych dobrze dopasowaną maseczkę ochronną;

Jeśli masz obniżoną odporność, nawet jeśli przyjąłeś wszystkie szczepionki, przed podróżą skonsultuj się z lekarzem;

Przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących COVID-19 w Polsce.

Przypomnijmy, aby kraj znalazł się na liście w kategorii trzeciej (o wysokim stopniu ryzyka zakażenia koronawirusem), w ciągu 28 dni poprzedzających aktualizację musi tam zostać wykrytych ponad 100 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Obecnie do listy państw, gdzie ryzyko zakażenia jest wysokie, należą popularne wśród turystów kierunki, m.in.: Włochy, Hiszpania, Grecja, Turcja, Bułgaria, Francja, Chorwacja, Albania, Czarnogóra czy Wielka Brytania.

fot. wwwnc.cdc.gov

Do drugiej kategorii (umiarkowane ryzyko infekcji koronawirusem), według najnowszej aktualizacji CDC, dołączyło pięć państw: Filipiny, Gwinea Równikowa, Indie, Mołdawia i Togo. Kryterium tego poziomu w zestawieniu Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom jest pojawienie się od 50 do 100 przypadków koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ciągu 28 dni.

Aby ryzyko zakażenia było sklasyfikowane jako "niskie", kraj musi odnotować 50 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Do tej kategorii dołączyły Angola i Komory. Do kategorii pierwszej zalicza się obecnie 30 krajów, w tym Indonezja i Tanzania.

RadioZET.pl/tvn24.pl/CDC